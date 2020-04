Cada vez mais, estamos conscientes que a idade é apenas um número e as tendências em muito tem sido uma grande influência. O que realmente importa é a atitude que transmite e a forma como encara as peças que veste. Siga estes truques de styling e deixe transparecer a juventude que há dentro de si através da sua roupa.

Misture estilos

Dê diversidade ao seu guarda-roupa e consiga looks cheios de estilo e charme. Como? Basta dar asas à sua imaginação e brincar com as peças que possui em casa. Certamente já ouviu dizer que os opostos atraem-se e é bem verdade. Por isso, ponha isso em prática e misture estilos opostos. Por exemplo: comjuge um vestido elegante e feminino com um blusão de ganga oversized ou um biker jacket.

Evite abusar das peças vintage

Sabemos que o estilo dos anos 1970 e 1990 voltou em força este ano, mas não quer dizer que tenha de levar tudo à regra e abusar das peças vintage. Faça uma seleção das peças que mais gosta e conjugue-as com outros itens mais modernos.