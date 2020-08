Decote em V

Os decotes em V favorecem quase todos os tipos de corpo. Invista neste decote, tanto em camisolas como em vestidos, de forma a alongar o seu pescoço, dando assim a ilusão de uma silhueta mais esguia.

Malas pequenas

No que toca a acessórios, as malas pequenas serão as suas maiores aliadas. Quanto mais pequena for a mala, mais alta irá parecer e vice-versa.

Brincos statement

Destaque o seu rosto, com brincos statement ou com uma maquilhagem vibrante (como por exemplo um batom vermelho), com o intuito de chamar a atenção para a parte superior e não para a parte inferior.

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.