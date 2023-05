A MLV Shoes é uma marca nacional de calçado com as suas raízes implantadas em Santa Maria da Feira, desde a década de 60.

Este ano, pela primeira vez, aventuraram-se no universo dos casamentos e lançaram a sua primeira coleção nupcial, que conta com 9 modelos diferentes, para todos os gostos.

Para a marca, a escolha certa do calçado é essencial para que a noiva possa desfrutar do grande dia ao máximo, sentindo-se bem e bonita durante todos os momentos da festa, sem descurar a qualidade e o conforto. E foi precisamente a pensar no conforto que surgiu a ideia de incluir nesta coleção de noivas, alguns modelos de sapatilhas.

São três diferentes, um modelo raso com renda, e dois modelos com cunha, um deles com aplicações de pedraria na fivela. Este último, o modelo Alice, tornou-se imediatamente um best-seller, sendo um dos modelos mais procurados da marca pelas noivas portuguesas.

Em declaração à revista NIT, a gestora de marketing da marca, Telma Paiva, justificou esta aposta "atualmente, já não há tanta procura pelos típicos saltos altos. As noivas procuram mais conforto", acrescentando que "Dentro das tendências, tentámos adaptar o estilo a modelos que fossem confortáveis para dançar e estar com eles o dia inteiro".

Seja como única opção ou como alternativa para trocar a meio da festa para um maior conforto, o que é certo é que as noivas portuguesas têm agora mais opções para complementarem o seu look naquele que será, provavelmente, um dos dias mais felizes das suas vidas.

Os preços destas sapatilhas variam entre os 139,90€ e os 169,90€ podendo ser adquiridos online ou na loja física da da MLV Shoes na Avenida Guerra Junqueiro, em Lisboa.