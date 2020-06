Cores elétricas. Aprenda os truques para as usar da forma mais sublime

"Este tom fica bem apenas no verão, num look integral nas mãos e pés, quer em loiras, morenas ou ruivas. Pode conjugar com todos os tons de roupa do preto ao azul, vermelho, amarelo, padrões leopardo ou florais", sugere. No que toca ao batom e ao gloss, também há regras a seguir. "O batom fica bem com sombras castanhas, em mulheres de pele clara e cabelo loiro ou ruivo e em morenas de cabelo preto", diz.

"O gloss, aplicado sobre um bâton laranja ou vermelho, ilumina, ideal para lábios finos", sublinha a maquilhadora. No que se refere ao blush, "os alaranjados ficam perfeitos em mulheres de pele clara com cabelo ruivo e nas morenas de cabelo preto. Conferem um ar saudável", realça Élia Lé.

As melhores formas de usar amarelo

Há quem não resista a sombra de olhos desta cor. "As sombras amarelas só devem ser aplicadas em mulheres jovens, numa pele sem rugas", alerta. "O verniz amarelo fica bem apenas no verão em mulheres muito jovens de pele clara, cabelo loiro ou preto, não devendo ser aplicado em simultâneo nas mãos e pés", avisa ainda Élia Lé. "Este fica bem quando combinado com uma sombra de olhos igual e com roupa azul, rosa, lilás e acessórios coloridos", diz.

"Aplicado nas unhas dos pés resulta muito bem com sandálias amarelas, azuis ou verdes. Por ser um tom próximo do da pele, favorece ainda quem tem unhas muito curtas ou roídas", sublinha. No que se refere ao gloss, "este tom resulta muito bem quando se pretende uma maquilhagem fresca e jovem. Pode ser aplicado por cima de um batom vermelho, laranja ou castanho", sugere Élia Lé.

As melhores formas de usar rosa choque

A sombra de olhos desta cor "fica bem tanto em mulheres de pele muito clara e cabelo loiro, como em morenas ou negras, de cabelo preto. Confere um aspecto jovem e festivo e pode ser usada com um segundo tom em verde musgo. A aplicação deve ser rigorosa e simétrica, para que não sejam visíveis falhas", frisa a especialista.

Já o verniz, "fica sempre bem em mulheres jovens", garante. "Pode ser usado em simultâneo nas mãos e nos pés e conjugado com roupa amarela, verde lima, azul e acessórios coloridos. O verniz dos pés resulta bem com sandálias prateadas, azuis ou padrão leopardo", avança a maquilhadora.

«O batom rosa combina com sombras de olhos amarelas e cinza, ficando bem numa pele clara, de cabelo loiro ou preto e numa pele negra. O gloss pode ser aplicado sobre um bâton rosa ou vermelho", sugere Élia Lé. Em termos de blush, "o rosado fica bem em mulheres de pele clara e cabelo loiro e nas morenas de cabelo preto. Confere um ar saudável e deve ser aplicado apenas nas maçãs do rosto", frisa a maquilhadora.

Texto: Vanda Oliveira com Élia Lé (maquilhadora)