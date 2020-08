Com toda a comodidade e segurança, pode fazer a encomenda dos livros escolares ou usar os seus vouchers de duas formas: através do website ou descarregando a app MEGA WOOK, que está disponível para Android e iOS.

O processo é simples, rápido e intuitivo. Num instante terá a sua encomenda feita. Os portes de entrega são gratuitos, além de ter a possibilidade de agendar a entrega dos manuais para uma data que lhe seja conveniente, cumprindo todas as normas de higiene e segurança associadas ao COVID-19.

Quanto mais cedo fizer a sua encomenda, mais depressa poderá ir de férias com tudo encaminhado. Caso venha a necessitar, beneficia ainda de um período alargado para troca dos manuais.

Como faço a encomenda através da app?

Descarregue a aplicação de acordo com o sistema operativo do seu smartphone, e pode usá-la de imediato. Lá pode usar os vouchers com os códigos MEGA de forma segura. E dado que esta associa automaticamente os códigos dos vouchers aos manuais correspondentes, não precisa de esperar pela indicação da lista dos livros adotados na sua escola.

Só precisa de escolher uma das seguintes formas:

1. Leitura ótica - aponte a câmara do seu smartphone para o QR Code do voucher.

2. Upload de ficheiros - faça o upload do pdf que a plataforma manuaisescolares.pt lhe disponibilizou, ou uma fotografia desse mesmo pdf.

3. Digitação do código - se preferir, poderá digitar os códigos MEGA diretamente na aplicação.

Depois só tem de inserir a morada de envio e aguardar a entrega dos manuais escolares. Enquanto isso, pode a qualquer momento fazer o tracking da encomenda na sua área de cliente da aplicação. No caso de ter alguma dúvida ou questão, tem acesso ao Contact Center, que lhe prestará todo o apoio necessário.

Entre em www.wook.pt/livros-escolares e descubra todas as vantagens de fazer a encomenda online ou através da app MEGA WOOK.