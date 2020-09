Importante quando falamos de alimentação infantil abandonarmos preconceitos e oferecermos um leque variado de alimentos verdadeiros, coloridos, equilibrados e não processados. O regresso às aulas não é, neste contexto, exceção ao que deve de ser a alimentação da criança em idade escolar (e posteriormente), em todos os ambientes onde contacta com os alimentos, seja no âmbito familiar, nas festas ou nos recreios das escolas. Um trabalho de educação alimentar que começa na família, porque saber comer e o que comer, também faz parte do processo de aprendizagem para a vida.

Ainda no contexto doméstico, saber dar o exemplo é fundamental. Os pais e educadores devem de comer o mesmo que a criança e partilhar os mesmos gostos. A educação faz-se pelo exemplo e não por regras ditadas.

Derrubar mitos



Como ponto de partida para um regime alimentar que vá ao encontro das exigências físicas e intelectuais associadas ao período escolar há que reter os seguintes factos:

- A alimentação é determinante na saúde em todas as faixas etárias, mas particularmente nas crianças, pois é nesta altura que se constroem os hábitos alimentares que ficam para a vida. A alimentação infantil transporta consigo mitos, crenças que convém esclarecer. Dois dos mais comuns são: “As crianças gostam de doces” e “as crianças não gostam de legumes”.

Duas observações erradas, pois as crianças nascem sem gostos definidos, com uma grande apetência para apreciar uma larga variedade de alimentos e aprender a gostar daquilo a que são expostas e estimuladas a gostar.

- No que respeita à primeira expressão (“as crianças gostam de doces”). É certo que todos nós nascemos com uma tendência natural para gostarmos do doce, pelo simples facto de nos primeiros meses ou anos de vida bebermos o leite materno. No entanto este leite é muito pouco doce, o que significa que a nossa apetência para gostarmos de doce com maior intensidade, como a presente nos bolos, sobremesas e outros é aprendido, pela exposição que fazemos ao longo do tempo a estes alimentos. Neste sentido, devemos evitar na alimentação da criança bolos, sobremesas doces, chocolates, bolachas, entre outros. Veremos, como tal, mais à frente, nesta peça, como substituir o doce por uma opção mais saudável, mas nem por isso menos apetecível.

- Ainda em torno do doce, não devemos “achar” que, se os açúcares forem “naturais” (presentes na fruta ou não refinados), podem ser consumidos indiscriminadamente. Açúcares são sempre açúcares, independentemente da sua origem e o seu consumo excessivo é sempre prejudicial.

Mesmo os produtos que não têm açúcares e que são adoçados com edulcorantes ou adoçantes naturais, têm sabor doce, o que aumenta e estimula a apetência para gostar e querer consumir doces. Logo, são uma má escolha, na construção dos hábitos alimentares.

- Não devemos oferecer doces e guloseimas em troca do consumo dos alimentos equilibrados. Este comportamento apenas reforça a apetência para gostar da recompensa e não aumenta a aceitação pelo alimento que não se quer comer.

- A propósito da segunda questão (“as crianças não gostam de legumes”), temos um mito construído sobre uma explicação fisiológica. Muitos dos legumes possuem um sabor ligeiramente amargo. O ser humano nasce com uma apetência natural para rejeitar este tipo de sabor. Porquê? Uma defesa primitiva face aos venenos que os nossos antepassados encontravam na natureza. Estes, normalmente, amargam.

créditos: Bonnie Kttle/Unsplash

No entanto, há que, sem medos e preconceitos, expor as crianças aos legumes, pois a frequência de exposição aumenta a apetência para que aprendam a gostar desses alimentos. Comecemos por aqueles que nos são familiares (cenoura, abóbora, curgete), introduzindo gradualmente os outros tipos de legumes (couves, brócolos, beringela, etc.).

Importante na exposição aos alimentos, é a associação do sabor ao nome do alimento. Esconder legumes em sopas, purés e outros preparos culinários é perverter este mecanismo de associação, não contribuindo para uma boa educação alimentar e para a construção de bons hábitos.

Vamos construir uma ementa semanal



Posto isto, vamos construir um exemplo de ementa semanal, considerando as bases que enunciámos atrás e cinco dias úteis.

Uma ementa planeada permite uma maior organização da gestão das refeições em casa, compras racionais, melhor gestão de tempo e redução de custos.