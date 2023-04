As alterações climáticas são uma preocupação crescente e as crianças são particularmente vulneráveis aos seus efeitos. De acordo com o último relatório do Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) e da análise da UNICEF, quase metade das crianças do mundo estão em "risco extremamente alto" devido a uma combinação de exposição elevada a vários riscos climáticos e de insuficiência de serviços essenciais. Para garantir um futuro sustentável para todos, é crucial promover desde cedo o interesse das crianças nas alterações climáticas, e envolvê-las em ações que ajudem a proteger o nosso planeta. Eis seis formas de o fazer junto dos mais pequenos.

1. Aprender mais sobre as alterações climáticas

É importante que os adultos se informem para poderem explicar às crianças o que são as alterações climáticas, o que as está a provocar e qual o impacto para a humanidade.

2. Ouvir e adaptar a conversa à idade da criança

Para iniciar a conversa, é essencial descobrir o que a criança já sabe e o que sente sobre o tema. A forma como se explicam as alterações climáticas a uma criança de cinco anos é diferente da forma como se aborda o assunto com uma criança de dez. É importante adaptar a conversa à sua idade para que a informação seja compreensível e relevante.

3. Focar nas soluções e na positividade

É importante destacar as ações com impacto positivo que as famílias e as crianças podem tomar para ajudar a combater as alterações climáticas, em vez de apenas colocar o foco apenas nos aspetos negativos.

4. Envolver as crianças em atividades relacionadas com o clima

É útil começar por incentivar as crianças a envolverem-se em atividades que ajudem a proteger o meio ambiente, como plantar árvores, reciclar e poupar energia.

5. Disponibilizar um ambiente seguro para discutir as alterações climáticas

As crianças devem sentir-se seguras para fazer perguntas e falar as suas preocupações sobre as alterações climáticas.

6. Dar o exemplo

Os adultos devem dar o exemplo e tomar medidas concretas para reduzir a sua própria pegada de carbono, como poupar energia e reduzir o desperdício