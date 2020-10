Ser mãe foi, desde que se recorda, o seu maior sonho. Atualmente, já vai no quinto filho. Os dias de Brenda Stearns não são fáceis mas esta produtora de conteúdos e empresária sente-se grata e abençoada por tudo aquilo que conseguiu. Entre as máquinas infindáveis de roupa e a correria atrás dos pequenos, aproveita para lhes tirar fotografias criativas, procurando dessa forma estimular-lhes a criatividade e a imaginação.

"Quando tudo parece estar a desmoronar-se, o que nos mantém à tona é termo-nos uns aos outros. Mesmo sendo caótica, é a nossa família. Somos muitos e barulhentos, mas loucos de amor uns pelos outros", assegura Brenda Stearns, que na sua conta no Instagram retrata o dia a dia desta família numerosa e partilha a sua condição de mãe e mulher, com a pele flácida, estrias no corpo, peito descaído e cabelo desalinhado.

A sua pretensão, além de divertir os que a seguem no perfil @she_plusfive, é transmitir força e alento a outras mulheres, mães e profissionais, que possam estar na mesma situação. As fotografias que publica, que pode ver na galeria de imagens que se segue, têm sempre por detrás uma história. "Um dia, tudo isto fará sentido", escreveu, com um tom mais sério, na legenda de uma fotografia onde surge com os cinco filhos.