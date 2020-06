Estudou fotografia e cinema no Instituto de Artes da Califórnia, escrita criativa na Universidade de Nova Iorque e educação na Universidade do Sul da Califórnia. O fotógrafo Gregg Segal encara o seu trabalho com a sensibilidade de um sociólogo, utilizando-o para explorar padrões culturais e comportamentais do ser humano, como mostra em "Daily bread: What kids eat around the world", o seu mais recente projeto.

Nele, o norte-americano pretende alertar para os desequilíbrios nutricionais existentes no mundo. O livro surge na sequência de um outro projeto fotográfico, "7 days of garbage", que reflete sobre as questões do consumo e do desperdício da sociedade contemporânea. Para fazer "Daily bread: What kids eat around the world", viajou pelo mundo para fotografar crianças culturalmente diferentes rodeadas de alimentos.

As fotografias, que pode ver na galeria de imagens que se segue e que são o resultado de três anos de trabalho, mostram o que os retratados consomem, em média, numa semana. "Foquei-me em crianças porque os hábitos alimentares definem-se desde cedo. Se não tivermos bons hábitos alimentares quando temos 9 ou 10 anos, será muito mais difícil adotá-los quando formos mais velhos", defendeu já Gregg Segal publicamente.

Para levar a cabo o projeto, o fotógrafo visitou nove países. Além dos EUA e da Índia, também esteve na Malásia, na Alemanha, em França, em Itália, no Senegal, nos Emirados Árabes Unidos e no Brasil. Quando decidiu avançar, começou por fotografar o filho e alguns dos seus amigos da escola no seu quintal, na Califórnia. Mais tarde, achou por bem alargar a amostra e incluir crianças de outros bairros de Los Angeles.

"Concluí, então, que o projeto faria mais sentido a nível global, mas precisava de um produtor em cada país para encontrar as crianças, já que o objetivo passara a ser representar a diversidade das dietas. Se a taxa de obesidade num país fosse de 25%, eu pretendia refleti-la na minha pequena amostra de crianças", explica. Ao todo, fotografou seis dezenas de crianças. Dessas, 52 foram incluídas no livro resultante do projeto.