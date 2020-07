De forma a assinalar cada mês do primeiro ano de vida do seu segundo filho, Lorenzo, a fotógrafa norte-americana Dani Leigh decidiu, a partir de uma sugestão da mãe, fazê-lo de uma maneira original e divertida. Fotografá-lo dentro de uma caixa de pizas ao lado do número de fatias que correspondesse aos meses que o bebé ia fazendo, sempre com ingredientes diferentes. Para isso, ligou para o seu restaurante favorito.

"Acho que o que a minha memória vai reter deste ano é a rapidez com que passou", admitiu já publicamente Dani Leigh. As reações foram tão positivas que a fotógrafa e o marido chegaram a ser abordados na rua por outros casais com filhos mais velhos, incentivando-os a passar (ainda) mais tempo com os filhos. "É tudo tão verdade. Foi num piscar de olhos que o meu filho completou um ano", reconhece a fotógrafa.

Aos pais que pretendem repetir a sessão fotográfica que desenvolveu, Dani Leigh deixa, em jeito de brincadeira, um conselho. "Invistam num bom cortador de piza!", sugere. "E em fotografias de família porque, em breve, as vossas crianças estarão maiores que uma caixa de piza", sublinha a fotógrafa norte-americana. Veja, de seguida, as 12 fotografias originais que integram o projeto e ainda outras do portefólio de Dani Leigh.