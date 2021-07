Ai Weiwei na Cordoaria Nacional

5 jul.: 10.30h-19.30h | exposição | Lisboa | M/0

Já se pode ver a exposição do artista e ativista chinês Ai Weiwei na Cordoaria Nacional, em Lisboa. “Rapture" é a sua maior exposição de sempre na Europa. Ai Weiwei, o artista contemporâneo e ativista chinês, vem pela primeira vez a Portugal com uma exposição inédita: Rapture. Eleito o artista mais popular do mundo em 2020 pelo The Art Newspaper.

Il Divino Michelangelo & Il Genio da Vinci

6 jul.: 11h-20h | experiência imersiva | Porto | M/0

Esta é uma viagem abstrata inspirada na criação artística de dois grandes artistas renascentistas: Da Vinci e Michelangelo. A viagem começa pelo legado do artista Michelangelo, conhecido como o Divino. Abordam-se a sua obra desde a sua génese até às suas influências nas diversas vertentes artísticas - pintura, escultura e arquitetura.

Oficinas online para criar

Atividades lúdicas e pedagógicas | online | 14h-14.50h | M/4

A Stellaria continua a levar as melhores atividades até casa, com oficinas que vão pôr toda a família a trabalhar, na área da tecnologia, engenharia, matemática e arte. Podem ser desenvolvidas via Zoom ou Skype.

Todos os dias há um tema diferente para aprender e consolidar conhecimentos e competências de forma divertida, em família, com materiais que geralmente se encontram facilmente em casa e que incitam a sustentabilidade e preocupação ambiental.

Upsss! 2 A Aventura Continua

8 jul. | cinema | Todo o País | M/6

Nesta nova aventura de UPSS! Lá se Foi a Arca os nossos corajosos amigos vão viver novos emocionantes momentos para conseguirem salvar todos os animais da arca.

Beatriz e Romeu

9 jul.: 22h | sessão de cinema ao ar livre | Entroncamento | M/0

Um filme de valentes cavaleiros, lindas princesas e feiticeiros malvados, sobre a história de Romeu, um artista errante e sonhador, que conhece a linda Beatriz e apaixona-se por ela.