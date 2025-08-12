Francisco Monteiro e Bárbara Parada marcaram presença esta terça-feira, 12 de agosto, no programa 'Bom dia Alegria', do canal V+. Em conversa com Zé lopes, nesta que foi a primeira entrevista enquanto casal, os dois fizeram um balanço da relação e falaram dos altos e baixos deste romance, numa conversa descontraída com o apresentador que é amigo pessoal dos dois.
O assédio da imprensa
O colega de Merche Romero começou por questioná-los sobre a o assédio que sofreram da parte da imprensa, o que levou Francisco a relembrar um episódio marcante.
"Não sinto que tenho aberto demasiado a porta. Acho que se portaram mal connosco, estávamos juntos num hotel e estava lá a imprensa, escondidos atrás de um carro e a tirarem-nos fotografias, isto já não acontece em Portugal.
Eu vi-os claramente, foi quando os confrontei. Liguei até para o diretor da revista. Isso está errado. Não é pelo facto das pessoas serem figuras públicas que isso é normal", referiu Francisco Monteiro.
Uma relação com altos e baixos e a terapia de casal
Zé Lopes questionou o casal sobre como é que lidam com as fases menos boas da relação, quem é que cede mais e quem é que fala primeiro sobre os problemas.
Bárbara admite que já tiveram ajuda profissional para lidar com todas as questões, embora não tenha corrido da melhor forma. "Já fomos a terapia de casal e terapia individual também. Eu não gostei porque foram duas horas em que nós só falámos e a terapeuta não [...] Não gosto de coisas negativas", refere. Por outro lado, Francisco gostou da experiência.
"Fomos muito imaturos no início da relação", revela Bárbara.
Já em junho deste ano, a empresária tinha falado sobre as dificuldades da relação e assumiu que o início não foi nada fácil e que apenas conseguiram superar a crise porque havia "muito amor".
E o futuro?
Para Bárbara os planos passam por irem morar juntos. "Estamos a pensar viver juntos, é muito importante para nós, quero num futuro próximo ver um sítio para nós", revela a ex-concorrente de reality shows.
"Nós já falámos muitas vezes sobre isto mas eu acho que sim, estamos no bom caminho, tens que escolher bem as coisas [casa], não é uma coisa da noite para o dia", confessa Zaza.
Mas no que diz respeito aos filhos, o casal não se entende. Bárbara quer ter "um, no mínimo", já Francisco quer cinco filhos. "Não sei como é que a vou convencer", brincou.
Recorde-se que Bárbara e Francisco começaram a namorar depois de terem participado no 'Big Brother - Desafio Final' (de 2024). A seguir tiveram altos e baixos e em julho de 2024 assumiram mesmo o fim da relação.
