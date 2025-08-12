Francisco Monteiro e Bárbara Parada marcaram presença esta terça-feira, 12 de agosto, no programa 'Bom dia Alegria', do canal V+. Em conversa com Zé lopes, nesta que foi a primeira entrevista enquanto casal, os dois fizeram um balanço da relação e falaram dos altos e baixos deste romance, numa conversa descontraída com o apresentador que é amigo pessoal dos dois.

O assédio da imprensa

O colega de Merche Romero começou por questioná-los sobre a o assédio que sofreram da parte da imprensa, o que levou Francisco a relembrar um episódio marcante.

"Não sinto que tenho aberto demasiado a porta. Acho que se portaram mal connosco, estávamos juntos num hotel e estava lá a imprensa, escondidos atrás de um carro e a tirarem-nos fotografias, isto já não acontece em Portugal.

Eu vi-os claramente, foi quando os confrontei. Liguei até para o diretor da revista. Isso está errado. Não é pelo facto das pessoas serem figuras públicas que isso é normal", referiu Francisco Monteiro.

Uma relação com altos e baixos e a terapia de casal

Zé Lopes questionou o casal sobre como é que lidam com as fases menos boas da relação, quem é que cede mais e quem é que fala primeiro sobre os problemas.

Bárbara admite que já tiveram ajuda profissional para lidar com todas as questões, embora não tenha corrido da melhor forma. "Já fomos a terapia de casal e terapia individual também. Eu não gostei porque foram duas horas em que nós só falámos e a terapeuta não [...] Não gosto de coisas negativas", refere. Por outro lado, Francisco gostou da experiência.

"Fomos muito imaturos no início da relação", revela Bárbara.

Já em junho deste ano, a empresária tinha falado sobre as dificuldades da relação e assumiu que o início não foi nada fácil e que apenas conseguiram superar a crise porque havia "muito amor".