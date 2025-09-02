Wilson Teixeira, antigo concorrente do 'Secret Story 3', desmascarou um alegado esquema que existe entre as teams dos concorrentes de reality shows da TVI e os comentadores dos mesmos.

Através de imagens durante um videocast, e depois partilhadas na sua conta oficial de TikTok, o treinado de futebol faz revelações surpreendentes sobre como funcionam as teams - grupos de apoio aos participantes de reality shows.

"Depois tens os comentadores, que eu chamo ladradores. Estão ali a ladrar, ladram, ladram, ladram e não dizem nada de jeito. 'Encartilhados', sabes? Sobre o que têm de dizer, de quem é que têm de defender e de quem é que têm de atacar. Não é uns, é umas. Fazem reuniões com as teams. Sabes o que são as teams?", começou por referir.

"Aquela tua team paga. Houve teams a pagarem a certos comentadores para comentarem de forma...

Não só o dinheiro que gastavam em votos, mas pagavam a comentadores que estão no canal. Recebiam dinheiro, iam beber um cafezinho. Vou beber um cafezinho com a não sei das quantas da team do Zé Manel e toma lá, estão aqui duzentos euros e agora na gala ou no comentário tu depois puxas-nos para cima, puxas o Miguel para cima, está bem? E é assim que as coisas se fazem", assegurou.

Wilson Teixeira falou mesmo em reunião dos comentadores com estes supostos grupos de apoio e garantiu que existem provas das mesmas.

"Há fotografias na internet dessas reuniões, se as pessoas quiserem eu mando para elas. De pessoas, comentadoras, reunidas com líderes das teams. Há profissionais das teams dos reality shows."

O antigo concorrente dos programas da TVI explicou que "há pessoas que a única coisa que fazem da vida é serem profissionais de teams em reality shows".

"O 'Secret Story' começa em setembro, vão falar com os familiares de todos aqueles concorrentes. Alguns concorrentes que já sabem que vão entrar já entraram em contacto com aquela pessoa, porque já lhe disseram que tem aquela team e é muito forte", continuou.

"A treta está toda montada, só muda o concorrente. O resto a team é toda igual. Atuam depois em matilha", reforçou.

"Quem é que ganha com isto, quem é que não se importa nada com isto? A TVI. E pronto é assim que funciona, esquema. Muda de número de telemóvel, número de whatsapp, em cada edição tem um whatsapp novo, mas é sempre a mesma pessoa."

Por fim, Wilson Teixeira reforçou a ideia de que existem comentadores a receber dinheiro por fora para defenderem determinados participantes:

"A Antónia vai comentar na quinta-feira e ela [a líder da team X] na quarta-feira vai 'breefar' a Antónia, vai dar-lhe os duzentos paus e vai dizer-lhe: olha, o Bruno é para mandar cá para fora, o não sei das quantas é para defender. Passou-se isto assim, assim no reality e tu agora vais dizer que não é bem assim, que as coisas são ao contrário. Portanto, quem está a ver em casa depois também é fácil de ser manipulado".

Eis abaixo o vídeo completo:

