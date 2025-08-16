O príncipe William e a princesa Kate estão em fase de mudança.
O casal, que atualmente vive na Adelaide Cottage, em Windsor, ir-se-á mudar para uma outra casa em Windsor juntamente com os três filhos - o príncipe George (herdeiro ao trono), a princesa Charlotte e o príncipe Louis.
O Palácio de Kensington confirmou a novidade através de um comunicado que emitiu.
"Os [príncipes de] Gales vão mudar de casa este ano", realçou.
É adiantado que a família passará a viver na Forest Lodge, mais conhecida como Holly Grove, no Windsor Great Park. A correspondente real da revista Hello!, Danielle Stacey, explicou que esta será a casa definitiva da família.
Imagem de Holly Grove, aquela que será a nova casa de William e Kate© Getty Images
"O príncipe e a princesa de Gales claramente adoram viver em Windsor. As crianças já se ambientaram à Lambrook School e continuarão perto do Castelo de Windsor devido às funções e compromissos reais. A mudança para Forest Lodge permitirá que a família tenha mais espaço e é vista como a sua 'casa para sempre'", realçou.
Planos de renovação da nova casa de William e Kate Middleton
Antes da família mudar-se para a sua nova casa, a propriedade sofrerá algumas alterações, sobretudo no exterior. Segundo a imprensa internacional, o rei Carlos III irá pagar as renovações necessárias.
Em 2001, a Forest Lodge passou por uma profunda reabilitação que custou 1,7 milhões de euros. Todas as características originais da casa, sobretudo a decoração, foram mantidas.
A casa onde William e Kate vivem agora
Atualmente, os príncipes e Gales vivem em Windsor, na Adelaide Cottage. Antes de se mudar para aqui, o casal habitava num apartamento no Palácio de Kensington, em Londres, o Anmer Hall, em Norfolk.
Em 2022 decidiram ir em busca de uma vida mais tranquila, na qual pudessem ter mais contacto com a natureza, motivo que os levou a deixar a confusão de Londres.
A Adelaide Cottage é uma casa de 1831 com fachada cor-de-rosa que passou por uma renovação completa em 2015. Para além de um jardim, tem também um escritório - onde os príncipes trabalham.
Importa recordar que, atualmente, Kate Middleton e William encontram-se ausentes, uma vez que continuam a desfrutar das habituais férias de verão na companhia dos três filhos. Espera-se que em breve se venham a juntar ao rei Carlos, à rainha Camilla e aos restantes membros da família real britânica para a tradicional temporada no Castelo de Balmoral, na Escócia.
