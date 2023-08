A Vogue surpreendeu ao revelar os rostos da edição de setembro.

Com o título "As maiores de todos os tempos", a versão norte-americana da publicação fez capa com quatro supermodelos icónicas das décadas de 1980 e 1990: Linda Evangelista, Cindy Crawford, Christy Turlington e Naomi Campbell.

"Elas são supersónicas! Apresentamos a capa da Vogue de setembro, protagonizada pelas Supers", começa por dizer a publicação que a revista fez no Instagram.

"No final dos anos 80 e até meados dos anos 90, a alta moda passou de um nicho a um pilar do entretenimento convencional - e no centro dessa transformação estavam Christy, Naomi, Cindy e Linda, cuja rara combinação de recursos extraordinariamente fotogénicos, confiança inata, raciocínio rápido, estilo intuitivo, curiosidade intensa e grande ética de trabalho mudaram o rumo da indústria. E as luzes nunca se apagaram", refere ainda a mesma publicação, que conta que as quatro supermodelos deram entrevistas onde falaram sobre as carreiras, o amor, a família, e a vida dentro da 'bolha das supermodelos'.

De recordar que de entre estes quatro nomes bem conhecidos destaca-se o de Linda Evangelista, que esteve durante muitos anos afastada da imprensa e dos holofotes devido a uma cirurgia plástica que correu mal e que a deixou "irreconhecível", como a própria afirmou, o que lhe causou não só problemas a nível físico como também do foro mental.

Leia Também: Até para passear o cão vai em bom: 10 visuais de Emily Ratajkowski