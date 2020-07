Amanda Kloots, viúva do ator Nick Cordero - que morreu recentemente devido a complicações relacionadas com a Covid-19 - fez uma publicação na sua conta de Instagram na qual relatou uma experiência que viveu com o marido, após a sua morte.

"Ontem fui dar um passeio com o Elvis. Fui dar um passeio porque comecei um desafio onde faço uma coisa por dia que me deixe feliz. Durante o passeio estava a falar com o Nick. Não estou a brincar. Disse, 'amor, dá-me um sinal se estiveres aqui comigo e com o Elvis [filho de ambos], não sei como será, mas por favor envia-me um sinal'", relatou.

Esse mesmo sinal, segundo a própria, chegou mais tarde: "Tinha a revista People na minha cama ontem à noite porque ia lê-la finalmente. Caiu da cama, ficou virada ao contrário e nesse lado via-se o lagarto Geico", notou.

Segundo Amanda, Nick queria ter este animal pois o mesmo significa força, coragem e a capacidade de regeneração.

Recorde-se que o ator morreu no passado dia 5 de julho, após passar 90 dias hospitalizado.

