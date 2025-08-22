Vários dias depois da morte de Jorge Costa, a 5 de agosto, a mulher do ex-futebolista falou pela primeira vez em público.
Esta quinta-feira, dia 21 de agosto, Estela Rico fez uma publicação na sua página de Instagram a recordar o primeiro beijo do casal.
Ao destacar algumas fotografias de ambos, Estela Rico escreveu: "Meu gentil e doce amor, hoje [21 de agosto] o nosso primeiro beijo faz anos. Parabéns ao nosso beijo, parabéns ao nosso amor, que nasceu dele e continua a crescer, mesmo na tua ausência. Celebro-o em silêncio, com a certeza que o nosso amor nunca terá fim."
A publicação, como seria de esperar, rapidamente se 'encheu' de carinhosas mensagens na caixa de comentários.
Ukra Monteiro, por exemplo, deixou um "abraço apertado" à viúva de Jorge Costa neste momento difícil. Também Cândido Costa reagiu com um emoji em forma de coração. Veja aqui a publicação.
Os amores da vida de Jorge Costa
O ex-futebolista Jorge Costa era pai de três rapazes, David, de 31 anos, Guilherme, de 23, e Salvador (jogador do Leça), de 18. E foi avô pela primeira vez em 2022.
O antigo jogador do FC Porto esteve vários anos ao lado de Isabel Costa, até que em fevereiro de 2012 foi confirmado o fim do casamento de 18 anos.
Anos mais tarde, entre 2014 e 2016, quando esteve a trabalhar como selecionador do Gabão, em África, Jorge Costa conheceu a pessoa que o acompanhou até ao fim dos seus dias, Estela Rito.
A morte inesperada de Jorge Costa
Foi no dia 5 de agosto que o futebol português ficou de luto pela partida de Jorge Costa. O ex-jogador dos dragões sentiu-se mal ao início da tarde dessa terça-feira, quando se encontrava no centro de treinos do FC Porto, no Olival. Foi hospitalizado, mas acabou por morrer no Hospital de São João, em Paranhos, no Porto.
Segundo confirmou na altura fonte do hospital, Jorge Costa "entrou em paragem cardiorrespiratória na sala de emergência e verificou-se o óbito".
Já em maio de 2022, recorde-se ainda, o ex-futebolista tinha sofrido um enfarte. Na época, Jorge Costa foi levado para o Hospital de Cascais e, posteriormente, internado no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, onde foi submetido a um cateterismo.
Após ter sido anunciada a morte de Jorge Costa foram muitos os que rapidamente reagiram nas redes sociais. As homenagens foram muitas, tanto no mundo desportivo (destacando-se por exemplo Cristiano Ronaldo, Diogo Costa, Sérgio Conceição, Carlos Queiroz, Pedro Proença, Luís Figo e José Mourinho), como entre os famosos.
