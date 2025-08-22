Vários dias depois da morte de Jorge Costa, a 5 de agosto, a mulher do ex-futebolista falou pela primeira vez em público.

Esta quinta-feira, dia 21 de agosto, Estela Rico fez uma publicação na sua página de Instagram a recordar o primeiro beijo do casal.

Ao destacar algumas fotografias de ambos, Estela Rico escreveu: "Meu gentil e doce amor, hoje [21 de agosto] o nosso primeiro beijo faz anos. Parabéns ao nosso beijo, parabéns ao nosso amor, que nasceu dele e continua a crescer, mesmo na tua ausência. Celebro-o em silêncio, com a certeza que o nosso amor nunca terá fim."

A publicação, como seria de esperar, rapidamente se 'encheu' de carinhosas mensagens na caixa de comentários.

Ukra Monteiro, por exemplo, deixou um "abraço apertado" à viúva de Jorge Costa neste momento difícil. Também Cândido Costa reagiu com um emoji em forma de coração. Veja aqui a publicação.

Os amores da vida de Jorge Costa

O ex-futebolista Jorge Costa era pai de três rapazes, David, de 31 anos, Guilherme, de 23, e Salvador (jogador do Leça), de 18. E foi avô pela primeira vez em 2022.

O antigo jogador do FC Porto esteve vários anos ao lado de Isabel Costa, até que em fevereiro de 2012 foi confirmado o fim do casamento de 18 anos.

Anos mais tarde, entre 2014 e 2016, quando esteve a trabalhar como selecionador do Gabão, em África, Jorge Costa conheceu a pessoa que o acompanhou até ao fim dos seus dias, Estela Rito.