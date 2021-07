Cristina Ferreira terminou a semana com um visual descontraído. A apresentadora partilhou com os seus seguidores do Instagram o look que escolheu para usar esta sexta-feira, 9 de julho.

Trata-se da combinação de umas jeans escuras com um crop top branco e ainda um biker preto de manga curta.

Brincando sobre o assunto, a comunicadora referiu na legenda da publicação: "Vim para um casting".

Veja a indumentária!

