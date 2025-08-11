Carolina Deslandes já entrou em contagem decrescente para conhecer Sebastião, o seu quarto filho, de quem está grávida. A cantora, de 33 anos, vive uma fase muito feliz na sua vida, como tem vindo a mostrar em diversas partilhas que faz com os seguidores da sua página de Instagram. A que aqui destacamos é um claro exemplo.

Conforme poderá ver pela publicação de seguida, trata-se de um vídeo no qual a intérprete de 'A Vida Toda' exibe orgulhosamente a sua barriga, neste caso, 'barrigão'.

"Amo domingos. Amanhã começa mais uma semana de semana de concertos e já temos saudades", realça na legenda da partilha, aproveitando para destacar os seus próximos espetáculos que acontecerão no Bombarral (hoje, dia 11 de agosto), em Santa Maria, Açores (14 de agosto) e em Pampilhosa da Serra (15 de agosto).

Vem aí o Sebastião!

Carolina Deslandes, que não comunicou que estava grávida como nas outras gravidezes - partilhando apenas imagens da sua barriga ao longo da gestação - revelou que estava à espera de um menino, o quarto, numa partilha que fez na passada semana.

Na publicação, na qual revelou que o bebé ir-se-á chamar Sebastião, aproveitou para chamar a atenção para os tempos de intolerância que se vivem atualmente. Como exemplo destacou as ameaças de morte que recebeu via Instagram antes do seu concerto em Guimarães.

"Foi a primeira vez que tive medo de subir a um palco por conta das ameaças que me foram feitas. São tempos em que se sente na pele a fúria contra os ideais de liberdade, de igualdade, de justiça para as mulheres. São tempos em que ficar calada é tentador, principalmente estando no terceiro trimestre de gravidez. Mas eu trago no ventre um menino, e quero que desde o primeiro momento ele saiba que nós saímos quando eles nos gritam, que nós levantamos os braços quando eles nos ameaçam, que nós somos de lutar. E lutar não é não ter medo, é não deixar que ele ganhe", destacou na publicação em questão.