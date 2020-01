Esta terça-feira, dia 7, Harry e Meghan Markle regressaram aos compromissos oficiais relacionados com a realeza. Tal como já tinha sido anunciado pelo palácio, os duques de Sussex tiveram a oportunidade de visitar o Alto Comissariado do Canadá em Londres, como forma de agradecer pela hospitalidade pelo tempo que permaneceram no país.

Harry e Meghan não eram vistos em público desde o feriado do Remembrance Day, marcado em novembro.

Para a ocasião Meghan optou por um visual em tons de nude, os seus preferidos, sendo que o grande destaque foi para o sobretudo camel e os sapatos da Jimmy Choo.

Veja as imagens do look na galeria!

