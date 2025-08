Vanessa Martins vê um dos seus maiores sonhos a ganhar forma. Na sua página de Instagram, a influenciadora digital partilhou um vídeo no qual mostra as obras da propriedade já em andamento.

Vanessa Martins começa a ver um dos seus maiores sonhos a ganhar forma. Este sábado, 2 de agosto, a conhecida influenciadora digital partilhou com os seguidores da sua página de Instagram um vídeo no qual mostra as obras de uma casa em construção na Comporta. "Manifestar é real. Mas também é trabalho, é paciência, é coragem… O meu sonho de ter uma a casa na Comporta passou a ser o nosso sonho", começa por escrever, referindo-se ao companheiro, David Soares. "E hoje, estou aqui no meio da sala da minha casa na Comporta a dançar com o coração cheio. Onde já dancei tantas vezes mas só na minha cabeça", continua. "Agora danço por inteiro. Porque sonhei. Porque acreditei. E porque nunca desisto", completou. Desde logo, amigos e seguidores fizeram questão de dar os parabéns a Vanessa pela conquista. Uma dessas pessoas foi a também influenciadora digital Catarina Gouveia. "Não há nada mais bonito do que ver sonhos que encontram caminhos! Parabéns, Vanessa!", escreveu. Também Cristina Ferreira reagiu deixando dos emojis de 'corações nos olhos'. Ora veja: Uma fase feliz para Vanessa Martins A novidade surge poucos dias depois de Vanessa Martins, de 39 anos, ter sido pedida em casamento. O momento aconteceu durante umas férias do casal na Sardenha, conforme partilha na mesma rede social. "Inesperadamente isto aconteceu nas férias da Sardenha! O David surpreendeu-me com um pedido de casamento na Costa Esmeralda, preparou tudo em Portugal e eu não desconfiei de nada. Foi lindo e perfeito só como ele sabe fazer. O David é a minha alma gémea e eu não podia estar mais feliz por isto ter acontecido. SIM para sempre!", escreveu a empresária na legenda de duas imagens nas quais exibe o anel de noivado. "Tirámos esta fotografia momentos depois para enviar aos nossos amigos. Chegámos a Portugal e contámos aos nossos familiares. E agora a vocês que acompanham a minha vida desde sempre, não podia deixar de vos dizer o quanto estamos felizes", completou.

Conhecida após ter integrado a série juvenil da TVI 'Morangos com Açúcar', Vanessa Martins construiu um verdadeiro império na sua página de Instagram ao criar marcas relacionadas com lifestyle, com a venda de biquínis, pijamas, produtos de beleza e vitaminas.

