Depois de ter estado de férias em Palma de Maiorca, Cristina Ferreira aproveitou alguns dias no Alentejo, como já é 'tradição'.

A apresentadora fez uma nova publicação na sua página de Instagram onde destacou algumas fotografias dos dias de descanso em Vila Nova de Mil Fontes, local para onde vai de férias há já largos anos com a família.

"Vila Nova de Mil Fontes. Há mais de 30 anos que é casa de férias, onde a água fria lava a alma, o rio corre na direção certa e a família se une em amor. Vamos muitos, numa só casa, a dormir em sofás e a desejar o sabor do peixe ali grelhado com salada", começou por partilhar a apresentadora da TVI na legenda de um conjunto de fotografias que destacou na rede social.

"Fazemos tudo igual, todos os anos. Revisitamos as mesmas memórias e somos genuinamente felizes. A neblina da manhã torna-se mágica com a idade, as caminhadas pelos caminhos de terra partilha. Nada se compara. Nada. Acho que é aqui que ganho a energia do ano. E onde pouso o coração", disse ainda.

Veja na galeria as fotografias que Cristina Ferreira juntou à partilha e que retratam estes dias de férias em família no Alentejo.

De recordar que no final da semana passada, Cristina Ferreira fez uma publicação no Instagram onde falou das férias em Palma de Maiorca, tendo destacado que esta "está no seu top de cidades favoritas".

"Tudo me capta a atenção, a arquitetura é deslumbrante, Gaudi andou por aqui, e o mar está ali ao lado. Só não sei se gosto mais da cidade de manhã, quando vou ao pão, ou ao anoitecer, quando a luz a torna mágica", partilhou.