Jennifer Lopez é uma das estrelas do entretenimento mais famosas do mundo mas parece que esse estatuto não lhe serviu de nada na passada segunda-feira, 4 de agosto.
A artista atuou em Istambul, na Turquia e no dia anterior ao concerto resolveu dar uma volta pela cidade onde se deparou com uma loja da Chanel. Mas quando ia a entrar no estabelecimento foi impedida pelo segurança.
O motivo? Segundo o jornal Türkiye Today, a loja estaria demasiado cheia.
"Ok, sem problema", terá respondido a cantora. Mais tarde os funcionários da loja convidaram-na a voltar mas ela não aceitou e foi visitar outras lojas de luxo como a Celine e a Beymen.
No dia a seguir, a artista, de 56 anos, atuou no Yenikapi Festival Park durante o Festival de Istambul, no âmbito da sua tour, 'Up All Night: Live in 2025', que termina a 12 de agosto na Sardenha, Itália.
Uma tour cheia de percalços e momento de diversão!
Durante a sua atuação em Varsóvia, capital da Polónia, no passado dia 25 de julho, precisamente quando J.Lo agradecia aos fãs por terem ido ao espetáculo, a saia que usava caiu ao chão deixando-a apenas de cuecas.
"Estou aqui de cuecas [...] Ainda bem que estava com cuecas. Não costumo usar", brincou a artista, mandando de seguida a peça para o público.
Veja, abaixo, o momento.
Mas estes momentos de contacto com os fãs também têm servido para uns certos desabafos da parte da artista.
Num dos espetáculos, a 15 de julho, em Espanha, a cantora reagiu a um pedido de um fã, que lhe perguntou se ela queria casar com ele através de um cartaz no concerto. Perante a enorme plateia, Jennifer assumiu que não pretende subiu novamente ao altar visto que já casou quatro vezes.
Sorte na carreira...azar no amor?
Jennifer Lopez é um dos nomes incontornáveis do mundo do espetáculo. Seja na música ou na representação, a sua carreira já é longa e soma sucessos.
Na sétima arte brilhou em filmes como 'Selena', 'Romance Perigoso', 'Anaconda', 'Resistir-lhe é Impossível', 'Encontro em Manhattan' e 'Uma Sogra de Fugir'.
Já na música é impossível não conhecer canções como 'If You Had My Love', 'Waiting for Tonight', 'Let's Get Loud', 'Love Don't Cost a Thing', 'I'm Real', 'Ain't It Funny', 'Jenny from the Block', 'All I Have', e ainda "Get Right".
No que toca ao amor o sucesso já é mais relativo. Casou com Ojani Noa em 1997 mas no ano seguinte a relação terminou. Em 2001 uniu-se a Cris Judd mas o casamento também só durou um ano.
Ficou noiva de Ben Affleck em 2002 embora não tenham chegado a dar o nó e em 2004 casou-se com Marc Anthony com quem teve dois filhos: Emme e Max. Depois de algumas relações, a artista subiu ao altar pela última vez em 2022 mas o casamento terminou formalmente no início deste ano.
Leia Também: Andreia Rodrigues em lágrimas: "Lutou até ao último suspiro"
Comentários