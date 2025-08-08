Jennifer Lopez é uma das estrelas do entretenimento mais famosas do mundo mas parece que esse estatuto não lhe serviu de nada na passada segunda-feira, 4 de agosto.

A artista atuou em Istambul, na Turquia e no dia anterior ao concerto resolveu dar uma volta pela cidade onde se deparou com uma loja da Chanel. Mas quando ia a entrar no estabelecimento foi impedida pelo segurança.

O motivo? Segundo o jornal Türkiye Today, a loja estaria demasiado cheia.

"Ok, sem problema", terá respondido a cantora. Mais tarde os funcionários da loja convidaram-na a voltar mas ela não aceitou e foi visitar outras lojas de luxo como a Celine e a Beymen.

No dia a seguir, a artista, de 56 anos, atuou no Yenikapi Festival Park durante o Festival de Istambul, no âmbito da sua tour, 'Up All Night: Live in 2025', que termina a 12 de agosto na Sardenha, Itália.

Uma tour cheia de percalços e momento de diversão!

Durante a sua atuação em Varsóvia, capital da Polónia, no passado dia 25 de julho, precisamente quando J.Lo agradecia aos fãs por terem ido ao espetáculo, a saia que usava caiu ao chão deixando-a apenas de cuecas.

"Estou aqui de cuecas [...] Ainda bem que estava com cuecas. Não costumo usar", brincou a artista, mandando de seguida a peça para o público.

Veja, abaixo, o momento.

Siga o link

Mas estes momentos de contacto com os fãs também têm servido para uns certos desabafos da parte da artista.

Num dos espetáculos, a 15 de julho, em Espanha, a cantora reagiu a um pedido de um fã, que lhe perguntou se ela queria casar com ele através de um cartaz no concerto. Perante a enorme plateia, Jennifer assumiu que não pretende subiu novamente ao altar visto que já casou quatro vezes.