Diana Chaves e João Baião surpreenderam no início do programa de hoje na SIC. Os dois apareceram vestidos a rigor como se de um conto de fadas se tratasse.

Sem dúvida que as atenções se viraram todas para Diana que brilhou com um vestido de princesa, com grande volume, que deslumbrou as suas admiradores.

Baião, por seu turno, revelou-se o príncipe encantado ideal!

Ora veja.

