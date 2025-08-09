Marc Anthony construiu uma grande família, apesar de não ter sido uma das mais tradicionais. O artista é pai de sete filhos, fruto de diferentes relações.

Enquanto que na música tem vindo a dar muitas cartas, tendo já conquistado três prémios Grammy e seis prémios Grammy Latino, a nível pessoal também já deu várias 'cartadas'.

Marc Anthony estreou-se na paternidade com o nascimento da filha mais velha, Arianna Muñiz, no dia 29 de junho de 1994.

O segundo filho, Chase Muñiz, atualmente com 28 anos, nasceu um ano depois, em 1995. Ambos são fruto da relação do artista com Debbie Rosado, com quem manteve uma relação mas nunca casou.

A primeira pessoa com quem deu o nó foi com Dayanara Torres, em 2000. Deste primeiro casamento nasceram Cristian Marcus Muñiz, no dia 5 de fevereiro de 2001, e Ryan Muñiz, a quem deram as boas-vindas no dia 16 de agosto de 2003. Este último, relata a People, formou-se na Woodland Hills Middle School, em Los Angeles, em 2017. Um dia especial que contou com a presença da família, incluindo a ex-mulher do pai, Jennifer Lopez, e os gémeos Emme e Maximilian.

Em 2004, Marc Anthony separou-se oficialmente de Dayanara Torres. Nesse mesmo ano, o artista voltou a trocar as alianças, desta vez com Jennifer Lopez. Juntos foram pais dos gémeos Emme Maribel e Maximilian David, que nasceram no dia 22 de fevereiro de 2008.

Anos mais tarde, mais precisamente em 2011, Marc Anthony e Jennifer Lopez separaram-se, mas o processo de divórcio só ficou finalizado em 2014.

E não ficou por aqui. Em 2014 casou-se com Shannon De Lima e esta união durou até 2017. Atualmente, Marc Anthony mantém uma relação com Nadia Ferreira, com quem tem um filho em comum, o pequeno Marco, que nasceu no dia 12 de junho de 2023.

Dias depois do nascimento do pequeno Marco, o pai 'babado' anunciou a sua chegada publicamente através de uma publicação que fez na sua página de Instagram. Veja ou recorde abaixo.

Apesar de terem tornado público o nascimento do menino, Marc Anthony e Nadia Ferreira têm sido um pouco discretos no que diz respeito à privacidade da criança.

Aliás, só em março de 2024 é que o casal publicou a primeira fotografia no Instagram a mostrar o rosto do pequeno Marco.

E só quando o menino completou o primeiro ano de vida é que revelaram o nome do mesmo - também através de uma publicação que foi feita na rede social.

A vida de artista tirou a Marc Anthony a oportunidade de ser um pai presente, pelo menos no que diz respeito aos filhos mais velhos. "O único arrependimento é que o que escolhi fazer ocupou tanto o meu tempo... O que teria feito para ser um pai presente e testemunhar cada segundo de tudo. Teria adorado. Mas não foi bem assim", confessou numa entrevista no programa 'Sunday Morning', da CBS, em 2016.

Ainda assim, os filhos sempre apoiaram a sua carreira e continuam a fazê-lo. Ainda em setembro de 2023, Cristian e Ryan marcaram presença na cerimónia em que o cantor foi homenageado no Passeio da Fama de Hollywood, em Los Angeles.

