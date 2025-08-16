Tristan Rogers, mais conhecido pela personagem a que deu vida na novela 'General Hospital', morreu aos 79 anos (não tendo sido revelada a data exata do falecimento).

"Ele adorou ser o Scorpio [nome da personagem na trama] e criou a personagem do nada", disse o representante do artista Meryl Soodak à ABC 7 Eyewitness News, esta sexta-feira, dia 15 de agosto.

"Era suposto ter trabalhado um dia e acabou por fazer algo enorme. Era um ser humano generoso, realmente leal e amava a família", concluiu.

Frank Valentini, produtor da série, referiu à revista People que "a família de 'General Hospital' ficou de coração partido após tomar conhecmento da sua morte".

"O Tristan cativou os nossos fãs por 45 anos e Port Charles [spin-off da novela 'General Hospital'] não será o mesmo sem ele. Gostaria de estender as minhas mais profundas condolências à família e amigos neste momento difícil. O Tristan era um talento único e a sua falta será muito sentida. Que descanse em paz".

Rogers estreou-se na novela icónica da ABC em 1980, pouco tempo depois de se ter mudado da Austrália para os Estados Unidos. Depois de ser morto na trama em 1992, este fez um regresso triunfante enquanto Scorpio em 2006 (tendo regressado outras tantas vezes à história).

Recorde-se que Rogers tinha sido diagnosticado com cancro (não se sabendo de que tipo), conforme revelado em julho deste ano.

"Apesar de se manter com esperança e de estar a trabalhar com a equipa médica num plano de tratamento, este é um momento desafiante para o Tristan e a sua família", disse um representante do ator à Soap Opera Digest.

"Enquanto enfrenta os fardos emocionais e físicos que acompanham este diagnóstico, a família pede gentilmente privacidade e compreensão", referiu ainda.

"Eles estão profundamente gratos pelo apoio e carinho demonstrados pelos seus amigos e familiares. O Tristan manda lembranças aos fãs e quer que eles saibam o quanto ele aprecia a lealdade e o incentivo deles ao longo dos anos. Este apoio significa muito para ele, mais do que nunca", completou.

A morte de Leslie Charleson, atriz de 'General Hospital'

Com a morte de Tristan Rogers, os fãs da novela não tardaram em lembrar um outro rosto marcante da trama, que morreu no início deste ano. Falamos de Leslie Charleson, de 79 anos, que perdeu a vida 12 de janeiro.

Nascida em Kansas City, Missouri, em 22 de fevereiro de 1945, Charleson iniciou a sua carreira na década de 1960, com participações em novelas como 'A Flame in the Wind' e 'As the World Turns'. Em 1977, interpretou o papel de Monica Quartermaine em 'General Hospital', tornando-se uma figura central e uma das personagens mais duradouras da série, aparecendo em mais de 2.000 episódios ao longo de quase cinco décadas.

Além do seu trabalho em 'General Hospita', Charleson participou em séries populares como 'Dharma & Greg' e 'Friends'.

A causa da morte não foi divulgada publicamente.

