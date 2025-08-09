Foi através da sua página de Instagram que Tom Hanks reagiu publicamente à morte de James Arthur Lovell Jr, mais conhecido como Jim Lovell.

O astronauta viajou ao Espaço quatro vezes durante a sua longa carreira na NASA - com as missões Gemini VII, Gemini XII, Apollo 8 e Apollo 13. Morreu na quinta-feira, dia 7 de agosto, aos 97 anos.

Um homem de destaque que foi já interpretado por Tom Hanks no filme 'Apollo 13', de 1995, onde o ator deu vida precisamente a Jim Lovell.

"Existem pessoas que ousam, que sonham e que levam outras a lugares que não iríamos sozinhos. O Jim Lovell, que por muito tempo viajou mais longe no Espaço e por mais tempo do que qualquer outra pessoa no nosso planeta, era esse tipo de pessoa", começou por escrever Tom Hanks numa publicação que fez na sua página de Instagram.

"As suas muitas viagens ao redor da Terra e até tão perto da Lua não foram feitas por riquezas ou celebridades, mas porque desafios como estes são o que impulsiona o curso da vida - e quem melhor do que o Jim Lovell para fazer estas viagens", acrescentou o ator.

"Nesta noite de lua cheia, ele parte - para os céus, para o cosmos, para as estrelas. Que Deus o abençoe nesta próxima viagem, Jim Lovell", pode ler-se, por fim, na mesma publicação.

Jim Lovell entrou na NASA aos 34 anos, em 1962, e fez parte da segunda ronda de astronautas que entraram na empresa espacial - na altura também entraram nomes como Neil Armstrong, Charles Conrad (mais conhecido por Pete) e John Young.