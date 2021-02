Na manhã desta quinta-feira, dia 4, a rainha Letizia marcou presença numa conferência Associação Espanhola Contra o Cancro (AECC), em Madrid, que assinalou o Dia Mundial da Luta Contra o Cancro. Mais uma aparição em que o seu estilo clássico esteve em destaque.

A monarca voltou a optar pelos tons neutros, como tem vindo a ser cada vez mais comum, e surgiu com umas calças cinzentas, camisa branca e um sobretudo no mesmo tom das calças.

A revista Hola notou inclusive que, se em outros tempos as cores vermelho e azul eram as prediletas da monarca, parece que atualmente é o cinzento a sua primeira escolha.

Há quem defenda ainda que a tendência de Letizia para a escolha de looks em cores neutras, sem acessórios, é um gesto de solidariedade para com o período de austeridade que Espanha enfrenta, consequência do impacto que a pandemia teve no setor económico.

