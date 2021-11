Taylor Swift esteve a promover o seu álbum 'Red (Taylor's Version)' no 'Late Night with Seth Meyers', na quinta-feira, e escolheu para a ocasião um justo e elegante vestido preto que rapidamente chamou a atenção.

A cantora, de 31 anos, deslumbrou com um modelo assinado por David Koma (no valor de 1,879 dólares, mais de 1,600 euros) e acabou a ser comparada à princesa Diana.

De acordo com o Page Six, os fãs foram rápidos em destacar as semelhanças do vestido de Taylor ao visual icónico da falecida Princesa de Gales, apelidado de "vestido da vingança", de Christina Stambolian.

