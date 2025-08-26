Enfim, noiva! Taylor Swift anunciou na sua página de Instagram que foi pedida em casamento pelo namorado Travis Kelce.

Na rede social, a cantora partilhou várias imagens do momento do pedido, referindo na legenda das mesmas: "A vossa professora de Inglês e o vosso professor de Educação Física vão casar".

Nas imagens, que poderá ver na publicação de seguida, a artista, de 35 anos, e o companheiro, também de 35, surgem num cenário verdadeiramente encantado, repleto de flores.

Para enorme alegria dos fãs, conhecidos como 'Swifties', Taylor exibe ainda o anel de noivado, que se destaca pela pedra de tamanho generoso.

Conforme a revista People tinha revelado anteriormente, o casalinho encontra-se de férias no Yellowstone Club em Big Sky, Mont., juntamente com amigos em comum, nomeadamente, Erin Andrews e o marido Jarret Stoll. Contudo, não se sabe se o pedido de casamento aconteceu aqui.

Como nasceu a história de amor de Taylor Swift e Travis Kelce?

A história de amor da intérprete de 'Cruel Summer' e do atleta do Kansas City Chiefs começou em julho de 2023, depois do jogador de futebol americano ter assistido a um concerto de Swift da Eras Tour no Arrowhead Stadium (estádio da sua equipa).

Conforme veio a revelar mais tarde, o plano do desportista era conhecer a cantora nesse mesmo dia e entregar-lhe uma pulseira que fez para ela, contudo, tal não foi possível. Em vez disso teve de pedir a uma pessoa da equipa da performer para entregar o presente, juntamente com o seu número de telefone, Entretanto, Taylor viria a responder-lhe através de uma chamada telefónica depois de o ouvir dizer no seu podcast que gostaria de a conhecer.

Os primeiros rumores de romance surgiram em setembro de 2023, depois da cantora ter sido vista a assistir a um jogo de Kelce ao lado da mãe do atleta, Donna.

Imagem do primeiro jogo de Travis Kelce a que Taylor Swift assistiu© Getty Images

"Na verdade tivemos tempo suficiente para nos conhecermos, sem que ninguém soubesse, algo pelo qual estou grata", revelou Taylor Swift numa entrevista que deu à revista Time, em 2023, depois de ser considerada uma das Personalidades do Ano pela publicação.

"Na altura em que fui àquele primeiro jogo, já éramos um casal. Acho que as pessoas pensam que viram o nosso primeiro encontro naquele jogo. Não seríamos loucos o suficiente para isso", realçou.

Taylor Swift contou com apoio incondicional do namorado para lançar novo disco

No passado dia 12 de agosto, Taylor Swift anunciou o lançamento do seu novo disco, 'The Life of a Showgirl', no podcast que é apresentado por Travis Kelce em conjunto com o irmão, Jason Kelce, intitulado 'New Heights'.

Travis mostrou-se muito entusiasmado ao divulgar os pormenores do novo disco - o 12.º - da namorada, cujo lançamento acontecerá a 3 de outubro.

Nesta ocasião, a artista lembrou o início da sua relação com o agora noivo, particularmente um momento em que lhe fez uma pergunta, que hoje considera "doida", dada a sua ignorância em relação às regras do desporto que o companheiro pratica.