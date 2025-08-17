Taylor Swift e Blake Lively estão de relações cortadas.

A amizade de longa data da cantora e da atriz foi escrutinada pela imprensa internacional - e pelo próprio público - depois de Swift ver o seu nome envolvido no caso aberto por Lively contra Justin Baldoni, em dezembro de 2024.

Agora, uma fonte revelou à revista People que "Taylor e Blake não se falam".

No que diz respeito ao processo judicial - que começou quando Blake acusou o colega do elenco 'Isto Acaba Aqui' de assédio sexual - o nome de Swift veio 'à baila' através dos advogados de Baldoni. A equipa de defesa do ator alega que Taylor tê-lo-á pressionado para que aceitasse a versão do filme escrita pela amiga. Entretanto, este processo, acabou por ser arquivado em janeiro por falta de provas das acusações.

Meses depois, em maio, a equipa de defesa de Baldoni retirou a intimação que tinha colocado contra Swift. O advogado da cantora de 'Shake It Of' alegou que o nome desta estava a ser usado para atrair a atenção pública para o caso.