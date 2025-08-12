Boas notícias para os fãs de Taylor Swift! A cantora anunciou que vem aí o seu novo álbum de estúdio intitulado 'The Life of a Showgirl'.

O anúncio foi feito com a ajuda do namorado, Travis Kelce, e do irmão, Jason Kelce, no podcast de ambos 'New Heights'.

Num vídeo partilhado no Instagram às 12:12am (05h12 em Portugal continental) na página de Instagram da cantora e do podcast, Swift, de 35 anos, afirma: "Posso mostrar-te uma coisa?"

Jason, de 37 anos, respondeu: "Okay. O que é que tens aí? Temos uma mala? Verde menta com T.S. gravado. O que tens aí?"

"Este é o meu novo álbum, 'The Life of a Showgirl'", afirmou a artista.

"TS [Taylor Swift] 12!", disse Travis, entusiasmado.

O episódio completo do podcast poderá ser ouvido amanhã, quarta-feira, dia 13 de agosto, por volta da meia noite em Portugal.

Ainda não foi revelada a capa do disco, no entanto, a estética do website foi alterada, sendo que a cor predominante é o cor-de-laranja.

Nova estética do website oficial da cantora no qual o glitter cor-de-laranja predomina© taylorswift.com

Quanto ao lançamento do disco também não há datas, no entanto, no website é referido que as edições em vinil do álbum serão enviadas antes de 13 outubro, pelo que é possível fazer uma pré-encomenda.

Recorde-se que o último álbum lançado por Taylor Swift foi 'The Tortured Poets Department' (abril de 2024). A artista também esteve em digressão com a Eras Tour, chegando a passar por Portugal - tendo atuado nos dias 24 e 25 de maio no Estádio da Luz.