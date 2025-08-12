Boas notícias para os fãs de Taylor Swift! A cantora anunciou que vem aí o seu novo álbum de estúdio intitulado 'The Life of a Showgirl'.
O anúncio foi feito com a ajuda do namorado, Travis Kelce, e do irmão, Jason Kelce, no podcast de ambos 'New Heights'.
Num vídeo partilhado no Instagram às 12:12am (05h12 em Portugal continental) na página de Instagram da cantora e do podcast, Swift, de 35 anos, afirma: "Posso mostrar-te uma coisa?"
Jason, de 37 anos, respondeu: "Okay. O que é que tens aí? Temos uma mala? Verde menta com T.S. gravado. O que tens aí?"
"Este é o meu novo álbum, 'The Life of a Showgirl'", afirmou a artista.
"TS [Taylor Swift] 12!", disse Travis, entusiasmado.
O episódio completo do podcast poderá ser ouvido amanhã, quarta-feira, dia 13 de agosto, por volta da meia noite em Portugal.
Ainda não foi revelada a capa do disco, no entanto, a estética do website foi alterada, sendo que a cor predominante é o cor-de-laranja.
Nova estética do website oficial da cantora no qual o glitter cor-de-laranja predomina© taylorswift.com
Quanto ao lançamento do disco também não há datas, no entanto, no website é referido que as edições em vinil do álbum serão enviadas antes de 13 outubro, pelo que é possível fazer uma pré-encomenda.
Recorde-se que o último álbum lançado por Taylor Swift foi 'The Tortured Poets Department' (abril de 2024). A artista também esteve em digressão com a Eras Tour, chegando a passar por Portugal - tendo atuado nos dias 24 e 25 de maio no Estádio da Luz.
A digressão bateu recordes ao ser a mais lucrativa de todos os tempos. Depois de ter atuado em 53 cidades de cinco continente diferentes, Taylor conseguiu arrecadar mais de 2,2 mil milhões de dólares, aproximadamente 1,9 mil milhões de euros.
Recorde que a intérprete de 'Shake It Off' e o atleta de futebol americano conheceram-se precisamente durante a digressão da artista, depois desta ter atuado na cidade de Travis, Kansas City.
"Ela provavelmente vai-me odiar por dizer isto, mas... quando a Taylor veio para Arrowhead [estádio do Kansas City Chiefs], deram-lhe um camarim que era o nosso balneário. Isto quer dizer que os primos dela tiraram várias fotos em frente ao meu armário", revelou o jogador de futebol americano.
Na altura, Kelcey pediu a uma pessoa da equipa de Swift que lhe entregasse uma pulseira da amizade com o seu número de telefone. A cantora respondeu-lhe com um telefonema e foi aqui que começou um amor que já dura há quase dois anos.
