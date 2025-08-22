Depois de "processos internos, complicados, chegou o momento de avançar, de virar a página", como desabafou Tatiana Valério num vídeo que gravou para publicar na sua página de Instagram.

A ex-participante do programa 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?', da SIC, anunciou que está separada e este não foi um processo "pacífico".

"Como muitas pessoas já perceberam, neste momento, sou só eu e as meninas. Gostava muito de dizer-vos que foi um processo banal. Este processo nunca é simpático, mas, pelo menos, [podia ser] pacífico. Efetivamente, não foi, não está a ser", disse.

"Pensei bastante se deveria expor publicamente algo tão delicado, mas quem me conhece há mais tempo sabe quais foram as minhas lutas e a batalha que travo há muito tempo", acrescentou.

"Hoje sou responsável por duas mulheres e tal como eu sempre disse, no que depender de mim, nenhuma mulher fica calada. Portanto, toda a gente vai saber", destacou de seguida.

"Todos temos formas diferentes de lidar com o trauma. Todos nós temos formas diferentes de lidar com aquilo que acaba por acontecer na nossa vida de menos positivo. Se isso vos chocar, peço desculpa, mas estas são as minhas feridas e sou eu que escolho a forma como as vou contar", comentou depois.

Tatiana Valério diz que se está a preparar para mudar com as filhas e que ainda está à procura de casa. A ex-participante do 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?' explicou que não se quer mudar para a cidade, e tem também esperança que através das redes sociais posso conseguir ter alguma ajuda nesta procura de um novo lar.

Além disso, Tatiana Valério quer apostar mais no digital, apesar de ainda não sabe bem de que forma, mas "o futuro o dirá".

Nesta nova fase, a mãe de duas meninas afirma que quem a acompanhar a partir daqui verá uma mãe a lutar com duas filhas, a virar o mundo ao contrário.

Na legenda do vídeo, Tatiana Valério escreveu: "Não é fácil resumir tanto em tão pouco tempo mas para ouviu até ao fim, obrigado. Para quem me vê aqui com um sorriso no rosto não imagina quantas noites em branco, quantas lágrimas foram necessárias.

Obrigado a todas as pessoas que se aproximaram com real intenção de ajudar, mesmo sem pormenores, respeitando o meu silêncio, o meu processo. Confesso-me no meu limite físico e emocional, mas ainda não estou pronta para desistir. Este é o meu salto de fé, este é o meu recomeço. Se também acreditas em recomeços, fica por aqui - vamos crescer juntas."

Tatiana Valério, recorde-se, quando participou no 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?' apaixonou-se por João Menezes, mas a relação não deu certo. Aliás, o agricultor está atualmente noivo de uma outra participante do programa, Soraia Lopes, com quem tem um filho em comum.

Tatiana Valério encontrou depois o amor ao lado de um amigo de João e agora anunciou o fim da relação com Joaquim, que é pai das suas duas filhas, Maria Constança e Carminho.

Leia Também: Manuel Marques teve comportamentos abusivos com Beatriz Barosa?