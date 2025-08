Tatiana Boa Nova, de 32 anos, vive uma das fases mais bonitas da vida. A antiga concorrente de 'Secret Story 3', programa onde participou ao lado do atual marido, Rúben Boa Nova, está grávida do segundo filho.

O casal, que oficializou a relação há oito anos, já é pai de Lourenço, de seis anos, e vai no final deste ano receber a chegada de mais um menino.

O sexo do bebé foi revelado recentemente, através de um vídeo partilhado nas redes sociais de ambos. Tatiana, Rúben e Lourenço gravaram o momento em que ficaram a saber que estava a caminho mais um menino.

Tatiana Boa Nova tem condição de saúde na gravidez que exige vigilância

Tatiana Boa Nova foi diagnostica há alguns anos com hipotiroidismo, condição de saúde que obriga a maior vigilância em caso de gravidez. Tal como a própria explicou, já na gestação do primeiro filho esta doença levou a que tivesse mais consultas médicas, realizasse análises com maior frequência e tivesse medicação ajustada para que tudo corresse pelo melhor com a mãe e o bebé.

Agora, na segunda gravidez, os procedimentos repetem-se. Tatiana é seguida no centro de saúde e hospital, precisamente devido ao hipotiroidismo.

"Bom dia na minha vidinha de grávida, mais umas análises. Se as grávidas já fazem muitas, imaginem as grávidas com problemas de tiroide. Os níveis hormonais parecem um carrossel. Há que fazer análises para controlar o hipotiroidismo com a medicação ajustada", explicou na terça-feira, 5 de agosto, mostrando-se precisamente a realizar novas análises de rotina.

"O hipotiroidismo é a diminuição da produção de hormonas tiroideias e tem como consequência alterações na regulação do metabolismo e da utilização da energia pelo organismo", explica o site da clínica CUF.



© Reprodução Instagram - Tatiana Boa Nova

Tatiana confessou estar a ter "acompanhamento psicológico" na gestação

Nas suas recentes partilhas sobre a gravidez, Tatiana confessou ainda que está a ter acompanhamento psicológico para lidar com as inseguranças e particularidades da gravidez. A ex-'Secret Story' partilhou a sua experiência e alertou para a importância de recorrer a ajuda para viver esta fase de forma tranquila.

"Amanhã entramos nas 22 semanas. Estou a fazer mais barriga nesta gravidez do que na do Lourencinho. Cada gravidez é mesmo única e diferente. Por isso, com mais barriga, menos barriga, foquem em vocês. Na fase e na vida que estão a gerar. Aproveitem ao máximo mesmo que às vezes pareça difícil. Daqui a uns anos vamos querer lembrar-nos das nossas gravidezes e pelos menos eu não quero ver a gravidez como uma coisa negativa. Pelo contrário. Deve ser lembrada com carinho e como uma boa fase", notou ao mostrar-se durante um treino no ginásio.



© Reprodução Instagram - Tatiana Boa Nova

"Nem sempre o nosso psicológico está preparado para uma mudança tão grande como a gravidez. A mim ajudou-me ter acompanhamento psicológico. Porque a verdade é que eu sou uma pessoa normal, sinto-me muitas vezes insegura. Fisicamente e psicologicamente está tudo certo. As hormonas da gravidez também fazem com que tenhamos estes altos e baixos.

O importante é tentarmos encontrar um equilíbrio e uma forma de viver esta fase o mais leve possível, sem nos comparar-mos com outras grávidas e outras mulheres que felizmente se encontram melhores. Ou piores", referiu ainda a respeito do tema.



© Reprodução Instagram - Tatiana Boa Nova

