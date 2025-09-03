Tudo aponta para uma nova paixão de Sydney Sweeney. Ao que se consta, a atriz está numa relação amorosa com Scooter Braun, informação partilhada com o TMZ por várias fontes próximas. Mas a primeira a avançar com tais especulações foi a revista Star Magazine.

Ao que se consta, Sydney Sweeney e Scooter Braun têm tido vários encontros, embora tenham referido que é "casual".

"A Sydney acabou de terminar uma relação e está a fazer o que as mulheres na faixa dos 20 anos fazem: está a 'namoriscar'", disse uma fonte, que confirmou também o facto de ser algo "casual".

Foi há já alguns meses que a atriz e o empresário começaram a levantar suspeitas de um romance, quando foram vistos juntos em Veneza, Itália, em junho, durante o casamento de Jeff Bezos e Lauren Sanchez - para o qual ambos foram convidados.

O que foi dito, segundo o TMZ, é que se conheceram no casamento, embora não seja certo quando é que começaram a namorar.

De recordar que Sydney Sweeney, de 27 anos, já esteve noiva de Jonathan Davino, de 42 anos, mas o casal separou-se em janeiro. Por sua vez, Scooter Braun, de 44 anos, esteve casado com Yael Cohen durante cerca de sete anos e juntos são pais de três filhos. Finalizaram o divórcio em setembro de 2022.

O TMZ destaca ainda que a atriz também esteve com outros galãs solteiros no casamento de Jeff Bezos, e referem-se mais precisamente a Tom Brady e Orlando Bloom.

Scooter Braun, o inimigo de Taylor Swift

Scooter Braun foi o empresário que descobriu Justin Bieber e também a pessoa que se tornou num inimigo de Taylor Swift. Isto porque em 2019, a editora com quem a cantora trabalhava, a Big Machine, vendeu as suas músicas ao produtor Scooter Braun que, por sua vez, as vendeu no ano seguinte à empresa Shamrock Capital.

Entretanto, no passado mês de maio, Taylor Swift informou que é agora detentora dos direitos de seis dos seus discos.