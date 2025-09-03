Tudo aponta para uma nova paixão de Sydney Sweeney. Ao que se consta, a atriz está numa relação amorosa com Scooter Braun, informação partilhada com o TMZ por várias fontes próximas. Mas a primeira a avançar com tais especulações foi a revista Star Magazine.
Ao que se consta, Sydney Sweeney e Scooter Braun têm tido vários encontros, embora tenham referido que é "casual".
"A Sydney acabou de terminar uma relação e está a fazer o que as mulheres na faixa dos 20 anos fazem: está a 'namoriscar'", disse uma fonte, que confirmou também o facto de ser algo "casual".
Foi há já alguns meses que a atriz e o empresário começaram a levantar suspeitas de um romance, quando foram vistos juntos em Veneza, Itália, em junho, durante o casamento de Jeff Bezos e Lauren Sanchez - para o qual ambos foram convidados.
O que foi dito, segundo o TMZ, é que se conheceram no casamento, embora não seja certo quando é que começaram a namorar.
De recordar que Sydney Sweeney, de 27 anos, já esteve noiva de Jonathan Davino, de 42 anos, mas o casal separou-se em janeiro. Por sua vez, Scooter Braun, de 44 anos, esteve casado com Yael Cohen durante cerca de sete anos e juntos são pais de três filhos. Finalizaram o divórcio em setembro de 2022.
O TMZ destaca ainda que a atriz também esteve com outros galãs solteiros no casamento de Jeff Bezos, e referem-se mais precisamente a Tom Brady e Orlando Bloom.
Scooter Braun, o inimigo de Taylor Swift
Scooter Braun foi o empresário que descobriu Justin Bieber e também a pessoa que se tornou num inimigo de Taylor Swift. Isto porque em 2019, a editora com quem a cantora trabalhava, a Big Machine, vendeu as suas músicas ao produtor Scooter Braun que, por sua vez, as vendeu no ano seguinte à empresa Shamrock Capital.
Entretanto, no passado mês de maio, Taylor Swift informou que é agora detentora dos direitos de seis dos seus discos.
A recente polémica de Sydney Sweeney e o apoio de Donald Trump
Sydney Sweeney foi muito falada nos últimos tempos por estar envolvida numa polémica por causa de uma campanha publicitária para a marca de roupa American Eagle. Em causa esteve o slogan: 'Sydney Sweeney Has Great Jeans' ['A Sydney Sweeney tem ótimos jeans (em inglês, soa igual a genes)'].
Numa publicação que fez na sua plataforma, a Truth Social, o presidente dos EUA, Donald Trump, elogiou a atriz e criticou Taylor Swift.
"Sydney Sweeney, uma republicana registada, tem o anúncio mais 'popular' que existe. É para a American Eagle e os jeans estão 'a voar das prateleiras'. Vai em frente, Sydney", começou por escrever.
"Por outro lado, a Jaguar fez um anúncio estúpido e seriamente 'woke' que é um desastre total! O CEO acabou de se demitir em desgraça e a empresa está em turbulência absoluta. Quem quer comprar um Jaguar depois de ver esse anúncio vergonhoso? [...] Ou basta olhar para a cantora 'woke' Taylor Swift. Desde que alertei o mundo sobre quem ela era, dizendo na Truth [Social] que não a suporto (ODEIO!). Ela foi vaiada no Super Bowl e deixou de ser popular. A maré mudou seriamente — ser 'woke' é para fracassados, ser republicano é o que se quer ser", rematou o chefe de Estado norte-americano", acrescentou.
