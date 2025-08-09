Suki Waterhouse tem aproveitado, sempre que lhe é possível, para estar com a filha, de quase 17 meses. E apesar de manter a menina longe dos holofotes, surpreendeu os seguidores com uma rara partilha no Instagram.

Na quarta-feira, dia 6 de agosto, a cantora, de 33 anos, publicou no Instagram um conjunto de fotografias captadas neste verão, incluindo uma rara imagem em que aparece com a filha, fruto da relação com Robert Pattinson.

Na carinhosa fotografia, mãe e filha surgem com a testa encostada uma à outra, sendo que a menina - cujo nome não foi revelado até à data - pode ser vista com dois totós.

Veja a referida imagem abaixo e ainda a publicação com todas as restantes fotografias destacada pela artista na rede social.

Suki Waterhouse com a filha© Instagram_sukiwaterhouse

Suki Waterhouse, recorde-se, anunciou que estava à espera de um bebé com Robert Pattinson durante uma atuação em novembro de 2023. Nos meses que se seguiram, a cantora esteve presente em várias passadeiras vermelhas, onde a 'barriguinha' não passou despercebida.

Em março de 2024, o casal viu nascer a primeira filha em comum, mas em segredo, pois a chegada da menina só foi anunciada semanas depois.

Suki Waterhouse e Robert Pattinson estão noivos desde dezembro de 2023. O casal começou a namorar em 2018.

Desde que a filha nasceu que os papás têm-se mantido discretos no que diz respeito à menina, no entanto, a mamã não deixou de surpreender os seguidores com a recente carinhosa partilha que fez no Instagram.

No passado mês de julho também 'presenteou' os seguidores com uma fotografia em que aparecia na companhia da criança, ambas de costas.

