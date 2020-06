Sendo atriz, Sofia Aparício já se submeteu a várias mudanças de visual ao longo da sua carreira. Esta quarta-feira, dia 24, a artista partilhou com os seus seguidores do Instagram o seu novo visual para a personagem a que irá dar vida na novela da TVI - 'Bem Me Quer'.

"Mudar faz-me bem", começa por referir. "Desde sempre que gosto de mudar coisas, em mim, na casa, na vida, mudar implica sempre uma nova perspetiva e isso faz-me crescer e diverte-me. Desta vez fiquei ruiva para a nova novela da TVI, 'Bem Me Quer'", completou.

O que achou desta mudança de visual?

Ora veja!

Leia Também: Sofia Aparício: "Hoje faço 50 anos, mas há coisas muito mais importantes"