O cantor norte-americano Sean Kingston foi condenado, esta sexta-feira, por um tribunal federal da Florida a três anos e meio de prisão após ter sido considerado culpado de fraude eletrónica num esquema que permitiu apropriar-se de mais de um milhão de dólares (cerca de 850 mil euros) em carros de luxo, joias e outros artigos valiosos.

Segundo avançou a NBC, além dos três anos e meio de prisão, Sean Kingston, cujo nome próprio é Kisean Paul Anderson, terá ainda de cumprir três anos em liberdade condicional.

Durante o julgamento, a defesa pediu que o artista cumprisse prisão domiciliária, destacando o seu trabalho solidário na comunidade e o facto de não ter condenações anteriores.

Ainda assim, em comunicado enviado à revista norte-americana Billboard, a advogada de Kingston, Zeljka Bozanic, afirmou que o seu cliente "respeita a decisão do tribunal" e adiantou que a maior parte do dinheiro já tinha sido devolvido às vítimas.

"Sean está a encarar isto como uma experiência de aprendizagem e continuará a seguir em frente de forma positiva", disse. "Estamos a analisar todas as opções disponíveis, incluindo potenciais recursos, para garantir que os seus direitos são protegidos."

A mãe de Sean Kingston, Janice Turner, de 63 anos, foi condenada no mês passado a cinco anos de prisão pelo seu envolvimento na fraude.

Segundo os procuradores, a dupla aproveitou-se do estatuto de celebridade de Kingston para convencer vendedores a entregar-lhe bens valiosos sem pagamento imediato. No entanto, quando chegava a altura do pagamento, enviavam comprovativos de transferências bancárias falsos.

Durante o julgamento, foram divulgadas mensagens do artista para a mãe onde se lia: "Eu disse para fazeres um comprovativo falso" e "assim parece que a transferência vai cair em alguns dias".

Sean Kingston e a mãe foram inicialmente detidos em maio de 2024 por acusações de furto.