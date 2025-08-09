A princesa Eugenie fez questão de assinalar publicamente o aniversário da irmã Beatrice, que completou 37 anos de vida na sexta-feira, dia 8 de agosto.

Ao publicar na sua página de Instagram várias fotografias de momentos vividos com Beatrice, a princesa Eugenie escreveu: "Feliz aniversário para a minha querida Beabea... a minha irmã mais velha, a melhor do mundo inteiro."

A publicação recebeu desde logo carinhosas mensagens, destacando-se o comentário de Edoardo Mapelli Mozzi, mais conhecido por Edo, marido de Beatrice, que deixou vários emojis em forma de coração.

Sarah Ferguson, de 65 anos, também não deixou passar em branco o aniversário da filha mais velha. Através da sua página de Instagram, a duquesa de York prestou uma homenagem à filha com uma carinhosa mensagem.

"Feliz aniversário, minha querida Beatrice. Não há nada como te segurar nos meus braços e sentir o vínculo incrível que partilhamos desde o dia em que nasceste. Continuas a inspirar-me todos os dias com a tua força, a tua gentileza e a maneira linda como amas e cuidas da tua família", começou por escrever junto de um vídeo onde abraça a filha.

O vídeo foi gravado nos bastidores da inauguração do Youth Impact Council, na cidade de Nova Iorque, em outubro de 2024, como relata a People.

"Momentos como este nunca envelhecem e eu valorizo-os mais do que as palavras conseguem expressar. Os abraços, as gargalhadas, a compreensão silenciosa entre nós. Deixas-me tão orgulhosa por ser tua mãe, e sinto-me infinitamente grata pela mulher em que te tornaste", disse, por fim. Veja a publicação aqui.

Mais conhecida como Fergie, a duquesa de York tem duas filhas em comum com o príncipe André. Além de serem pais de Beatrice, têm ainda em comum a princesa Eugenie, de 35 anos.

Este é o primeiro aniversário da princesa Beatrice como mãe de duas crianças. A neta da falecida rainha Isabel II viu nascer a filha Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi no dia 22 de janeiro, fruto do casamento com Edoardo Mapelli Mozzi.

O casal deu o nó em julho de 2020 e deram as boas-vindas à primeira filha em comum, Sienna, em setembro de 2021. Edoardo Mapelli Mozzi é ainda pai de Christopher Woolf, fruto de uma relação anterior.

Sarah Ferguson tem abraçado por completo o seu papel de avó, e não deixou de assinalar no Instagram o nascimento prematuro da bebé Athena no dia 29 de janeiro.

"A transbordar de amor e alegria por dar as boas-vindas à Athena Elizabeth Rose. Ela já é tão amada e eu sou incrivelmente abençoada por ser novamente avó", disse na altura na publicação que fez na rede social, mostrando-se "muito orgulhosa" do genro e da filha. Veja ou recorde aqui.