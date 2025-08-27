Já sabe quem são os rostos conhecidos que estão nas fotografias? São as irmãs gémeas Mariana e Margarida Martinho que completa 36 anos esta quarta-feira, dia 27 de agosto.

Um dia que Mariana Martinho fez questão de assinalar logo pela manhã na sua página de Instagram, onde recordou alguns registos antigos e acrescentou outras imagens mais atuais, completando com uma mensagem especial.

"Parabéns a vocês! 36 anos de vida, de amizade, de crescimento, de discussões e de reconciliações. Só quem tem um(a) irmão(ã) gémeo sabe o privilégio que é ter um(a) melhor amigo(a) que partilha o mesmo sangue. Sabe o que é sentir-se metade e não inteiro. O que é ser 'tanto faz'. O que é nunca estar sozinho e, ainda assim, por vezes desejar ser apenas 'eu'", começou por escrever.

"É estar constantemente a dizer quem sou e, ao mesmo tempo, não saber exatamente quem sou. É ter o maior porto de abrigo… e, ao mesmo tempo, o maior desafio. Entre nós existe um fio invisível, extensível, que nunca se rompe. Uma ligação que resiste ao tempo, às distâncias, às zangas e às palavras mal ditas. Ser tua irmã gémea é um eterno desafio… e também a maior dádiva da minha vida", pode ainda ler-se na mesma partilha. Veja na galeria as imagens que Mariana Martinho mostrou aos seguidores.

De recordar que Margarida e Mariana Martinho mudaram-se para Lisboa aos 16 anos para integrar o elenco da série ‘Morangos com Açúcar’, da TVI, entre 2006 e 2007. Também fizeram parte do filme 'Uma Aventura na Casa Assombrada'.

As irmãs gémeas estiveram, mais tarde, separadas quando foram de Erasmus e quando Mariana viajou para Timor-Leste para fazer voluntariado. Voltaram a juntar-se depois em Londres para tirarem um mestrado, e ficaram a viver no Reino Unido durante cinco anos.

Em dezembro de 2015, Margarida Martinho viveu um susto de saúde. Após sentir uma "dor de cabeça horrível", e com os sintomas a persistirem, foi para o hospital.

"Tivemos uma hora de espera. Tivemos muita sorte. Ela já estava abraçada a um caixote do lixo a vomitar”, contou Mariana ao falar da irmã. "Estava a sentir tudo. Normalmente, quem tem a rotura do aneurisma imediatamente desmaia ou morre. Agora, ficar acordada a aguentar aquela dor, ninguém merece", disse Margarida em conversa com Júlia Pinheiro em 2021.

Margarida foi depois operada e a cirurgia demorou quatro horas (e podia deixar sequelas). "Sabia que podia ser a última vez que estava a reconhecer as pessoas à minha volta, a última vez que sabia falar, ouvir, memorizar, tudo. Quando abri os olhos depois da operação, lembro-me de tentar pensar no meu nome, a minha idade, onde nasci, para ver se me lembrava de tudo. A operação correu bem", contou Margarida.

"Não havia outro aneurisma, mas podia haver uma reincidência daquele que foi operado", explicou depois, referindo que esteve vários dias internada no hospital, onde passou o Natal naquele ano e como se pode ver numas das fotografias que Mariana recordou e que estão na galeria.

Leia Também: Catarina Furtado e Carlão trocam carinho nas redes sociais. Amor no ar?