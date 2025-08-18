Passaram seis meses desde a morte de Pinto da Costa. Foi no dia 15 de fevereiro que Portugal recebeu a notícia da partida do ex-presidente dos dragões, que continua a ser recordado por Sandra Madureira, mulher de Fernando Madureira (mais conhecido com Macaco Líder - antigo líder da claque dos Super Dragões).

Na passada sexta-feira, precisamente seis meses depois da sua partida, Sandra Madureira voltou a recorrer à sua página de Instagram para recordar Pinto da Costa.

"Seis meses de saudade. Seis meses de uma ausência que dói, mas de um orgulho imenso em ter feito parte da vida do Presidente mais titulado do mundo, do maior Presidente de todos os tempos, reconhecido mundialmente. Sigo firme no propósito de honrar a sua memória. Para sempre no meu coração", escreveu junto de uma fotografia de Pinto da Costa e outra imagem de ambos.

De recordar que recentemente ficou conhecida a decisão do tribunal no que diz respeito à detenção de Fernando Madureira. O antigo líder da claque dos Super Dragões foi condenado a três anos e nove meses de prisão, no âmbito da Operação Pretoriano. Ainda que inferior à pena pedida pelo Ministério Público, o coletivo de juízes deu como provada a existência de um "plano criminoso" para "criar um clima de intimidação e medo" na Assembleia Geral (AG) do FC Porto de novembro de 2023.

De referir também que Fernando Madureira foi o único dos 12 arguidos a ser condenado a uma pena efetiva.