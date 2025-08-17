Sandra Felgueiras prestou homenagem a Teresa Caeiro, ex-deputada do CDS, que morreu esta quinta-feira, dia 14 de agosto.

A jornalista da TVI recorreu à sua página de Instagram para dedicar um texto à amiga, deixando os seguidores emocionados.

"Minha querida, Tété como sempre te chamei, enquanto me devolvias carinhosamente 'Sandrinha', escrevo-te uma vez mais para te dizer que não te preocupes com os voyeuristas que agora querem tanto saber por que nos deixaste", começa por dizer.

"O que não tornaste público, morreu contigo. Só a ti pertence. A tua memória, a única que iremos honrar, é a do ser humano fabuloso que encantava tudo e todos pela inteligência, sentido de humor e generosidade. Nunca conheci ninguém como tu: capaz de agregar tanto amor entre tantas pessoas tão diferentes. Mas o amor que tinhas para dar e vender aos outros era tanto, que não te sobrava para os dias mais difíceis", continua.

"A vida contigo era leve e divertida. Sem mágoas nem dores mesmo quando as sentias. Sofrer e amar são dons da humanidade. Viveste como quiseste e conseguiste. Descansa, meu anjo! Estamos e estaremos cá para te protegermos dos abutres", disse por fim.

Vale notar que não foram divulgadas as causas da morte de Teresa Caeiro.

Famosos prestam tributo a Teresa Caeiro

À semelhança de Sandra Felgueiras, várias figuras públicas deixaram mensagens dedicadas a Teresa Caeiro logo após a sua morte. Bárbara Guimarães, de quem era grande amiga, afirmou ter ficado "devastada" com a notícia.

"Tegui… Não consigo acreditar. Não! A tua Barbarella está devastada. Liguei-te para saber que não era verdade e na tua última mensagem está esta foto que enviaste onde dizes 'que giras! Adoro esta foto Vamos almoçar?' E agora… Eu sei que te vou encontrar. Encontrar essa miúda mais gira e mais do que tudo", realçou numa publicação que fez na sua página de Instagram.

Personalidades como Herman José, João Baião e Leonor Poeiras fizeram questão de prestar igualmente uma homenagem.