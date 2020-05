Samantha Fox esteve doente com COVID-19 mas escondeu a doença dos fãs. A revelação foi feita num direto com o promotor, gestor de talentos e diretor de castings turco Varol Porsemay. A cantora britânica, nascida em 1966, andava em digressão em França quando foi infetada com SARS-CoV-2. Com o cancelamento dos espetáculos, no início de março, regressou a Inglaterra. "Nas duas primeiras semanas, estive muito doente", confidencia a intérprete de "Touch me (I want your body)".

"Além dos sintomas normais, cheguei a ter náuseas e diarreia. Mas, apesar de ter sido muito mau, não achei que fosse grave o suficiente para falar disto. Não quis fazer um grande alarido como fizeram outras celebridades que vieram anunciar publicamente que tinham COVID-19", refere a artista, que fez 54 anos a 15 de abril. "Foi horrível e o pior é que não pude estar com a minha mãe, que é uma doente de alto risco, porque tem lúpus", desabafa ainda a antiga modelo de topless.

Para evitar que a progenitora saia de casa ou contacte com outras pessoas, Samantha Fox tem-lhe levado as compras a casa, mas só a tem visto à distância. "Ver as pessoas não é o mesmo que as abraçar, que as poder agarrar e sentir. É muito estranho não poder abraçar a minha mãe, que é uma coisa que eu sempre fiz desde pequena. Ainda para mais, eu estou com a minha namorada e ela está sozinha", lamenta a cantora. "Eu agora já estou bem mas continuo preocupada com a minha mãe", assume a filha da atriz Carole Ann Wilken, que, depois do casamento com John Patrick Fox, pai da cantora, mudaria o nome para Carole Fox.

Atenta à evolução dos números, a intérprete de "Nothing's gonna stop me now" revela-se cautelosa. "Uso três máscaras das fininhas ao mesmo tempo nas poucas vezes que vou à rua. Só duas não protegem o suficiente, acho", refere ainda. "Ainda não me imagino a ir a um hipermercado", admite. "Tenho amigos que já foram e que me contaram que as pessoas lá dentro nem sempre usam máscara e que se esquecem de manter a distância recomendada pelas autoridades", relata a cantora.

"Eu tenho feito a maior parte das compras online, mando entregar e, quando chegam, lavo tudo e digo à minha mãe para fazer o mesmo", confidencia. "Nos EUA, dizem que este vírus não existe, que é uma invenção, que não passa de uma gripe mas a verdade é que eu nunca vi tanta gente a morrer de gripe", lamenta a artista. Estar confinada em casa não tem sido um problema para Samantha Fox.