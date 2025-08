Pedro e Ricardo Guedes, os famosos irmãos gémeos que fizeram carreira no mundo da moda estiveram, esta segunda-feira, à conversa com Diana Chaves no programa da SIC, 'Casa Feliz'.

Durante a entrevista, Ricardo recordou a passagem pelo formato do canal de Paço de Arcos, 'Splash', onde várias celebridades tinham que saltar para uma piscina.

Este programa foi no verão de 2013 e um dos concorrentes foi Cláudio Ramos, na altura comentador e repórter do 'Querida Júlia', programa das manhãs da SIC apresentado por Júlia Pinheiro.

Ricardo lembrou-se de uma história com o apresentador que, num treino de saltos, passou por uma situação aflitiva. Cláudio, vale a pena mencionar, não sabe nadar e na altura tinha medo da água.

"Eu salvei a vida do Cláudio Ramos. Ele foi fazer o primeiro teste do salto, levou umas braçadeiras só que durante o salto elas sairam. Eu fico a olhar para dentro de água e vejo-o debaixo de água e pensei que ele não estava bem. Vou buscar o Cláudio pela cintura e ele chega cá a cima e sai-lhe água pelos olhos, pelo nariz, pelas orelhas. O Cláudio mostrou muita coragem, saltar para uma piscina de cinco metros de profundidade sem saber nadar", revelou Ricardo.

"Salvaste-me a vida", referiu, na altura, Cláudio Ramos ao modelo.

Veja aqui a entrevista.

Cláudio Ramos e a coragem de enfrentar os medos

O apresentador explicou a sua decisão no blogue que tinha na altura, 'Eu, Cláudio', onde confessou o que o motivou a aceitar este desafio.

"Lá vou eu para o 'Splash!' E o grave da questão onde está? É que eu não sei nadar, nunca mergulhei de lado nenhum e não sei o que é saltar de uma pracha. E porque aceitei o desafio? Por várias razões que acho fundamentais. A primeira, passa pelo desafio. Acho importante ter a capacidade de acreditar que vou superar um medo que tenho: o da água. A frustração de não saber nadar, de ter tentado várias vezes e nunca ter conseguido. Então talvez seja esta a oportunidade. Talvez seja desta vez!

Tenho pavor de alturas, o estar numa pracha à altura que for, vai fazer-me confusão, mas eu não sou pessoa de me deixar levar por medos. Vamos a isso! [...] É também bom dar visibilidade a um outro publico, é bom que me conheça, que perceba – porque há gente que ainda não percebeu – que se consegue fazer outra coisa, mesmo que essa coisa seja – entre outras – passar medos. Por isto tudo aceitei o convite, porque confio na estação, na produção, me alicia o desafio… e me vou divertir muito.[...]

E estão vocês a pensar, e o dinheiro? Vai um conhecido para um programa destes e não diz que o dinheiro é importante? Eu não sou de me esquivar à resposta, claro que o dinheiro é importante, principalmente porque quando se aceita um desafio destes, fica assinado o compromisso de não faltar, e pessoas que trabalham como nós, com a imagem, podem fazer coincidir trabalhos. É legitimo que o dinheiro importe na altura que se aceita o desafio… mas num tão ‘louco’ como este, o dinheiro não foi o factor principal. Não foi mesmo! Por dinheiro nenhum do mundo eu me atiraria de cabeça… só mesmo para me desafiar a mim próprio. Que sou teimoso!", confessou o apresentador.



© Eu, Cláudio