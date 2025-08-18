Foi no dia 26 de julho que Eve Jobs, filha de Steve Jobs, deu o nó com o britânico e cavaleiro olímpico Harry Charles.

A cerimónia decorreu em Cotswolds, Inglaterra, de acordo com o The Times, e contou com a presença de várias estrelas e filhos de celebridades, incluindo a filha de Bill e Melinda Gates, Jennifer Gates Nassar, e a filha de Bruce Springsteen, Jessica Springsteen.

Numa publicação que fez no Instagram dias depois, Eve Jobs mostrou uma fotografia do casamento e disse: "Estamos casados!!! Foi a semana mais mágica de comemoração e temos tantas pessoas a quem agradecer...

Ao Stanlee e a toda a sua equipa, vocês tornaram os nossos sonhos malucos de casamento realidade e foi feito com tanto amor e carinho.

À Sarah, Judy, Camilla e a toda a sua equipa na Givenchy, obrigada por fazerem o vestido mais lindo de ficar sem fôlego.

Ao Craig, Stas, Darren e Stephen, obrigada por capturarem momentos tão mágico, vamos guardá-los para sempre.

E, finalmente, aos nossos pais, madrinhas, padrinhos, Anita, Karl, Jony e Heather, Ruthie e toda a equipa do River Cafe - nada disto teria sido possível sem vocês, amamos-vos muito!!! Com amor, Eve e Harry."

Afinal, quem é Eve Jobs?

Eve Jobs é modelo e nasceu no dia 9 de julho de 1998. É fruto do casamento do cofundador da Apple com Laurene Powell, com quem deu o nó em 1991. Juntos foram também pais do filho Reed, em 1991, e da filha Erin, que nasceu em 1995.

Steve Jobs é ainda pai de Lisa Brennan-Jobs, fruto da relação com a ex-companheira Chrisann Brennan.

Eve Jobs cresceu rodeada de cavalos, tendo-se destacado desde cedo no mundo equestre, onde começou a competir desde os seis anos. E foi precisamente neste meio que conheceu o agora marido.

E enquanto competia no mundo equestre, surgiu também a carreira como modelo. A estreia na passerelle aconteceu em dezembro de 2020, quando participou na campanha publicitária de fim de ano da Glossier ao lado de Sydney Sweeney.

Em setembro de 2021, lembra ainda a People, desfilou pela primeira vez para a Coperni durante a Semana de Moda de Paris. E continuou a dar 'frutos' neste meio.

Em março de 2022, Eve Jobs anunciou que tinha assinado com a DNA Model Management, agência que representa caras muito conhecidas no mundo da moda como Emily Ratajkowski e Kaia Gerber. Desde então que surgiram várias campanhas, desfiles de moda, entre outros trabalhos.

A relação de Eve Jobs com Harry Charles

Apesar de ter dado já passos debaixo dos holofotes, o que é certo é que Eve sempre tentou manter a sua vida pessoal longe do estrelato. E são poucos os detalhes públicos sobre a sua vida amorosa.

Começou a namorar com Harry Charles em 2022, de acordo com o The Times. Mas a relação só foi tornada pública em 2024, quando oficializaram o romance no Instagram. Um ano depois, no dia 26 de julho de 2025, Eve Jobs e Harry Charles deram o nó.

