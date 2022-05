Esta quinta-feira, Fátima Lopes esteve em gravações para o programa 'Caixa Mágica', da SIC, e deu nas vistas pelo calçado que escolheu.

A apresentadora combinou um macacão caqui com uns botins amarelo canário - as grandes 'estrelas' do look.

Os botins são da marca Gladz e são em pele com o salto em couro. Para os que ficaram 'de olho' nas peças, há boas notícias: no site estão em promoção, custando agora 119 euros.

