Mais uma tarde emotiva na Premier League. Depois da partida inaugural da primeira jornada, entre Liverpool e Bournemouth, ter colocado lágrimas no cantos dos olhos de todos os adeptos, este sábado não foi diferente antes do início do Wolverhampton-Manchester City, com a presença de Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, junto de Rúben Neves, jogador do Al Hilal, que era um dos melhores amigos do antigo internacional português. Os pais de Digo Jota e André Silva também estavam no Molineux Stadium.

As homenagens a Diogo Jota têm sido feitas um pouco por todos os estádios da Liga inglesa, mas nada como esta no Molineux. As bancadas fizeram uma coreografia e um 'tifo' com a imagem do antigo internacional português e uma frase onde se podia ler a seguinte frase: "Iremos lembrar-nos de ti quando andares nos campos de ouro", fazendo referência à cor do equipamento do conjunto comandado por Vítor Pereira.

Diogo Jota e André Silva, recorde-se, morreram, na sequência de um violento acidente de viação, no passado dia 3 de julho. O primeiro, tudo aponta, estaria ao volante de um carro de alta cilindrada, na região espanhola de Zamora, quando, ao procurar fazer uma ultrapassagem, um pneu rebentou, fazendo com que perdesse o controlo do mesmo, embatendo no separador central e provocando uma explosão, que vitimou ambos.

O internacional português de 28 anos de idade regressava, na altura, de um casamento, e seguia viagem rumo a Santander, onde apanharia um ferry, para Plymouth, com o objetivo de se juntar aos trabalhos de pré-temporada dos reds, uma vez que foi desaconselhado a viajar de avião, devido a uma intervenção cirúrgica recente a um pulmão.

Confira a fotogaleria e veja as imagens dos pais de André Silva e Diogo Jota, acompanhados pela viúva Rute Cardoso e o melhor amigo Rúben Neves.