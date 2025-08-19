Rute Cardoso recorreu à sua página de Instagram para esclarecer os seguidores que existem páginas em seu nome no TikTok mas que não lhe pertencem.

Rute Cardoso, a viúva do futebolista Diogo Jota, partilhou na sua página de Instagram, esta terça-feira, que estão a ser usadas contas em seu nome nas redes sociais mas que não lhe pertencem. "Eu não tenho TikTok. Todas as contas com o meu nome são falsas. Obrigada", escreveu Rute numa story. Desde a fatídica partida do internacional português, a 3 de julho, que as redes sociais da sua mulher 'explodiram', quer em número de seguidores (tinha 200 mil e neste momento conta com quase dois milhões) quer com mensagens e comentários de solidariedade. E no TikTok há várias páginas com o seu nome que partilham regularmente momentos em família, onde aparece Rute, Diogo e os filhos do casal: Dinis, de quatro anos, Duarte de dois, e Mafalda, de apenas oito meses. Estas mesmas páginas contam com milhares de seguidores e 'gostos'.

No passado sábado, 16 de agosto, o jogo entre o Wolverhampton e o Manchester City contou com a presença de Rute Cardoso, ao lado de Rúben Neves, jogador do Al Hilal e que era um dos melhores amigos do antigo internacional português. Os pais de Diogo Jota e André Silva também estavam no Molineux Stadium onde os jogadores foram homenageados. Nas imagens é visível a emoção dos familiares dos futebolistas que morreram de forma tão trágica.

Recorde a tragédia que tirou a vida dos irmãos Diogo Jota e André Silva

Diogo Jota e André Silva seguiam num carro em direção a Santander, em Espanha, quando, na região de Zamora, sofreram um acidente que viação que tirou a vida aos dois irmãos. O carro incendiou-se e nada havia a fazer.

Do que se sabe, Diogo estaria ao volante do automóvel e, ao fazer uma ultrapassagem, o pneu terá rebentado, fazendo com que este perdesse o controlo do carro que embateu no separador central e provocou uma explosão.

Diogo Jota ia apanhar um ferry para Plymouth, Inglaterra, onde se iria juntar à equipa do Liverpool para a pré-época.

O futebolista tinha casado há apenas 12 dias com Rute Cardoso, sua namorada deste a adolescência e com quem teve três filhos.

Na data que celebraria o primeiro mês de casados - a 22 de julho, Rute fez questão de homenagear o companheiro nas redes sociais com uma emocionante partilha.

"Um mês do nosso ‘nem a morte nos separa’. Para sempre, a tua branquinha", escreveu na legenda da publicação onde mostrou momentos da festa e ainda as alianças.