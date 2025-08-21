Rúben Pacheco Correia foi submetido a uma operação para remover as peles 'extra' do corpo, após ter perdido cerca de 84 quilos ao longo dos últimos meses na sequência de um processo de emagrecimento.

O Notícias ao Minuto esteve à conversa com escritor, que nos revelou pormenores sobre esta intervenção cirúrgica, da qual se encontra a recuperar.

O empresário açoriano foi operado pelos médicos Nuno Fradinho e Nuno Maria, a quem fez questão de agradecer. "Fizeram desta operação um passeio no parque", realçou.

Até ao momento, nota, perdeu 84 quilos, sendo que retirou aproximadamente "1kg e pouco de peles" em excesso na zona do abdómen e no peito.

Questionamos como estava a correr a recuperação. "Estou a ter uma recuperação incrível. De momento sem dores. Já círculo bem! Sinto apenas falta aqui de um queijinho com pimenta da terra dos Açores", disse Rúben, visivelmente bem disposto.

"A recuperação será em casa, em Lisboa, com a ajuda de familiares. A minha avó e a minha tia vão estar comigo nas primeiras duas semanas. Acredito que à terceira semana já consigo retomar a minha vida, até porque temos o documentário para lançar aí à porta!", disse, por fim.

O documentário sobre Rabo de Peixe e a disputa com a TVI

Rúben Pacheco Correia foi notícia este mês na sequência da sua disputa contra a TVI a propósito do documentário sobre Rabo de Peixe - o qual iria inicialmente produzir numa parceria com a estação de Queluz, tendo mais tarde se associado à CMTV.

Depois de anunciar o documentário em maio, no final de julho a TVI informou num comunicado que já não iria avançar com o projeto, argumentando que "a estação decidiu rever a sua posição, após analisar o contexto contratual pretendido pelo autor, em particular, as contrapartidas não financeiras".

Entretanto, o escritor apresentou a sua versão dos factos a Fernando Alvim na 'Prova Oral'. "Nunca foi uma questão de dinheiro, foi uma questão sempre de garantir o meu envolvimento no documentário até ao fim. Foi um projeto que eu comecei sozinho, desde a primeira palavra que escrevi neste livro. A investigação foi feita e paga por mim completamente, só depois é que a TVI apareceu na operação quando o processo já estava todo concluído da parte da investigação e do documentário também".

Entretanto, o Notícias ao Minuto conseguiu apurar novas informações sobre a disputa. Fontes revelaram que a TVI teria "tentado passar a perna" a Rúben ao entrar em contacto com Antonino Giuseppe Quinci, protagonista do livro e documentário 'Rabo de Peixe – Toda a Verdade', que assinou um contrato de exclusividade com o autor açoriano.

