"Quatro anos depois", Raquel Strada volta a "abrir" o seu closet para "uma venda 100% solidária". Centenas de peça de roupa da digital influencer vão estar à venda no centro comercial Amoreiras entre os dias 10, 11 e 12 de dezembro, e com preços a partir dos 5€.

"Reuni esforços com o Amoreiras e a Finity para durante estes 3 dias nos unirmos e angariarmos donativos para a União Audiovisual" revela Raquel, que desta forma procura proporcionar um Natal mais feliz aos muitos profissionais que viram os seus trabalhos afetados pela Covid-19.

"Durante a pandemia foram muitas as famílias afetadas pela falta de trabalho na área da cultura, espetáculos e eventos. Eles que são os maiores responsáveis por nos fazer sonhar através de filmes, peças de teatro, canções… Muitas destas pessoas fazem parte do meu percurso profissional, mas também fazem parte do dia-a-dia de todos nós. São elas que de alguma forma nos iluminam e nos dão esperança através do seu trabalho. E precisam mais do que nunca do nosso apoio", realça.

"Teremos centenas de peças entre roupa, acessórios e calçado e o valor angariado será na totalidade doado para que possamos tornar o Natal destas famílias mais especial. Os valores serão acessíveis a todos porque acima de tudo acredito também numa economia circular, em que a roupa de uns pode e deve viver outras histórias, com outras pessoas", termina.

